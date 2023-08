Na próxima semana, a partir do dia 23 de agosto, começa o Festival de Viola de Piacatuba e Gastronomia com uma programação musical recheada e um espaço para conhecer a rica culinária mineira. Além do tradicional Concurso de Viola, que vai distribuir R$ 28 mil em premiações, e de shows de artistas renomados, a comida também é atração especial na 18ª edição, que acontece entre os dias 23 e 27 de agosto, em Piacatuba.

Para o evento, seis restaurantes confirmaram presença, e eles prometem oferecer uma viagem gastronômica pelos sabores de Minas, são eles: Bistrô Maria do Dirceu, Pesto Massas Goumert, Restaurantes das Pedras, Quintal da Malu, Quintal Bê-a-bá da Terezinha e Maria Caffé .

Para o cardápio estão previstas massas artesanais, risotos, feijão tropeiro e, para adoçar, sobremesas típicas da cozinha mineira, como arroz doce e pudim. Lá também receberão destaque as cervejarias artesanais regionais.

Confira o cardápio completo por aqui.

BISTRÔ MARÍLIA DE DIRCEU

Entradas: Pastéis, linguiça com mandioca e dadinho de tapioca.

Prato principal: Escondidinho de camarão e de carne seca.

Escalope de filé ao molho de 4 queijos, acompanhado de batata rústica, arroz e farofa de alho poró.

Sobremesa: Banoffee.

PESTO MASSAS GOUMERT

Prato Principal: Lasanha à Bolonhesa-Lâminas de massa regadas ao molho artesanal de tomate com carne intercaladas de queijo de Minas

Canelone com Creme de Queijo e Lombo - Rolinhos de massa recheados com creme de queijo e lombo regados ao molho branco

Sobremesa: Taça da Felicidade- Sorvete de creme com brownie

Chef: Helmara

QUINTAL BÊ-A-BÁ DA TEREZINHA

Pratos: Filé Rei do gado- Filé mignon regado ao molho de gorgonzola ou madeira, arroz branco e batata South.

Filé de Tilápia à Belle Meunièri- Filé de tilápia grelhado acompanha molho de camarão, alcaparras, champion, arroz branco e batata South.

Cozinheira: Rosilene Dias Albano Rodrigues.

QUINTAL DA MALU

Pratos: Talharim de pupunha ao molho de parmesão picante, com medalhão de filé.

Tornedor barroco- Medalhão de filé com arroz de bacon e azeitona preta, batata gratinada com catupiri.

Cordeiro a marroquina, cozido e marinado no vinho com damasco, pera e cenoura, servido com arroz com lentilha.

Sobremesa: Pudim e arroz doce flambado

Cozinheira: Laura França

RESTAURANTE MARIA CAFFE

Entradas: Pastel de costela defumada, Arancini ao molho de limão siciliano, Brusquetta caprese e Mignon aperitivo

Principal: Fettucine com ragu de carne e farofinha cítrica

Mignon ao molho Bordelaise, Alligott e farofa Panko

Sobremesa: Bolo pão de mel

Chef: Danielle Angelis

RESTAURANTE DAS PEDRAS

Pratos Principais: Linguine ao Molho Pesto e Tomatinhos- Deliciosa massa feita com molho pesto caseiro e finalizado com tomatinhos.

Feijão Tropeiro das Pedras- Feijão tropeiro feito com linguiças, bacon e ovos, acompanhado de lombo de porco e couve.

Chef: Rafaela Barros



Concurso Nacional de Viola

Para o Concurso Nacional de Viola, foram selecionados 15 músicas que serão apresentadas no dia 25 de agosto, quando serão escolhidas as canções premiadas nos três primeiros lugares, além do melhor intérprete e o melhor violeiro.

Parabenizamos os participantes classificados e agradecemos a todos a participação.

Confira os classificados para concorrer aos R$28 mil em prêmios:

Alma Pura

Compositor: Ivan Pestana

Cidade: Minas Novas – MG

Ainda Sobre o Amor

Compositor: Júnior Martins e Léo Mantovani

Cidade: Guiricema – MG

Blues do Cangaço

Compositor: Cris Carcará

Cidade: Descoberto – MG

Capoeirão

Compositor: Ricardo Aguiar Campos

Cidade: Lima Duarte – MG

Córgo do Meio

Compositor: Thobias Jacó

Cidade: São João del-Rei – MG

Décima do Cantador

Compositor: Raffael Silva Lopes

Cidade: Uberlândia - MG

Maria da Luz

Compositora: Eliane Aparecida de Souza Cardoso

Cidade: Viçosa – MG

Meu Sertão

Compositor: Ronaldo Tobias

Cidade: Montes Claros – MG

Milagre de Santa Luzia

Compositor: Walter Lages

Cidade: Ribeira do Pombal – BA

Olhos D´água

Compositor: Marcos Catarina

Cidade: Lagoa Santa – MG

Onça Preta

Compositor: Zebeto Corrêa

Cidade: Taquaraçu de Minas – MG

O que nos Toca

Compositor: Robertho Àzis

Cidade: Três Rios – RJ

Quarta de Feijão

Compositor: Luiz Augusto de Freitas Botti

Cidade: Juiz de Fora – MG

Resistência Severina

Compositor: Fabrício de Souza Manca

Cidade: Leopoldina – MG

Trovador, Violeiro e sua Viola

Compositor: Valber Meireles

Cidade: Juiz de Fora – MG



Sobre o Festival

O Festival resgata as raízes musicais brasileiras e incentiva o intercâmbio e a troca de experiências entre músicos, compositores e intérpretes.

Ganhou uma dimensão nacional graças ao trabalho, incansável e visionário, da produtora cultural Maria Lúcia Braga e da incentivadora Mônica Perez Botelho, além da participação da comunidade.

O Festival de Viola presta um grande serviço à cultura brasileira, através de uma mostra competitiva, antes disputada nas etapas nacional e regional, e que a partir de 2023 colocará todos os candidatos em condições iguais e numa única disputa.

É patrocinado pela Energisa, pelo Governo de Minas e Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com apoio de vários parceiros.



