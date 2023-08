Para o encerramento do 34º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga, o Cine-Theatro Central recebe, no sábado (26), a apresentação de Die Opernprobe (O Ensaio de Ópera), do compositor alemão Albert Lortzing (1801-1851), em montagem do projeto Ópera na UFRJ, em Juiz de Fora. O espetáculo tem entrada franca e a distribuição dos ingressos começa na próxima terça-feira (22).

Sobre a peça

Apostando na metalinguagem para desenvolver uma comédia sobre o próprio universo operístico, O Ensaio de Ópera é um singspiel, gênero alemão de ópera leve e divertida, no qual se alternam trechos cantados e falados. “A Flauta Mágica, de Mozart, é o exemplo mais famoso do gênero”, observa Lenine Santos, diretor geral.

Para a montagem brasileira, o libreto do alemão Lortzing foi traduzido para o português: “É bastante comum se produzir singspiel no idioma do país no qual a ópera é feita, pois a parte teatral é de grande importância, e há a oportunidade de atualizá-la, adequando-a melhor a cada época e local”, explica o diretor.