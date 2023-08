Em comemoração ao Dia do Folclore, comemorado nessa terça-feira (22), o Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) recebe o "Piquenique Literário" neste domingo (27), às 14h.



Organizado pelo projeto Nova Escola de Escritores, o evento é aberto ao público, conta com brincadeiras e contação de histórias sobre o folclore brasileiro.

O Jardim Botânico

O Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), situado na Mata do Krambeck, é um dos maiores remanescentes de Floresta Altântica, em área urbana do Brasil. O Jardim é um espaço público de preservação e conservação da sociobiodiversidade. Oferece diversas possibilidades de visita, entre trilhas, ações de educação ambiental, lago com deck, exposições artísticas na Casa Sede e Laboratório Casa Sustentável. Neste espaço de surpreendente beleza cênica, são desenvolvidos projetos que visam à educação ambiental, além de pesquisas e ensino.