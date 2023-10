No próximo sábado (21), às 20h, será realizado na quadra da Mocidade Independente do Progresso o sorteio que vai definir a ordem de desfiles das agremiações do Carnaval 2024 em Juiz de Fora. Pela primeira vez, o primeiro evento oficial da Liga Independente das Escolas de Samba de Juiz de Fora (Liesjuf) acontece em uma quadra de escola de samba fora da área central. A entrada é franca e terá transmissão ao vivo pelo Instagram @liesjuf, além de roda de samba com o grupo Quem de Nós. A quadra fica localizada na Rua Jorge Knopp, 459, Bairro Progresso.



Segundo a organização, o sorteio na quadra tem como objetivo aproximar as comunidades e sambistas da nossa realidade. Para o presidente da Liesjuf, Diomário de Deus o momento de escolha da posição dos desfiles é um evento que gera nos dirigentes e componentes uma ansiedade natural, "o horário do desfile é muito importante para a programação da escola”, explica.

Em 2024, a cidade terá as escolas de samba do Grupo Especial e Acesso I e II presentes e estão agendadas para desfilarem nos dias 10 e 11 de fevereiro. De acordo com a diretoria da Liga, as escolas do Grupo de Acesso irão desfilar no primeiro dia, com a estreante Encantos da Vila, que desfilará pelo Grupo de Acesso II, devendo alcançar pontuação mínima para ter o acesso ao Grupo II em 2025. A agremiação Rosas de Ouro - Roseira da Zona Sul abrirá os desfiles do Grupo de Acesso I e as demais escolas (Ladeira, Juventude, Vale do Paraibuna, Partido Alto, União das Cores e Mocidade do Progresso) participam do sorteio que definirá a posição no desfile.

No dia seguinte, o Grupo Especial fechará os desfiles de Carnaval 2024. A campeã do Grupo de Acesso de 2023, União de Santa Luzia, abrirá os desfiles, conforme previsto no regulamento de 2023. Detentora do título do Grupo Especial do ano passado, o Real Grandeza será a terceira a entrar na avenida no dia. As demais escolas (Retiro, Turunas, Rivais, Mocidade Alegre e Feliz Lembrança) participam do sorteio que definirá a segunda a desfilar e as demais posições (4, 5, 6 e 7).

Sábado, 10/02/2024



Grupo de acesso I



- Vale do Paraibuna

- Partido Alto

- Mocidade Independente do Pregresso

- União das Cores

- Unidos do Ladeira

- Juventude Imperial



Grupo de acesso II



- Encantos da Vila



Domingo – 11/02/2024

Grupo especial



- Real Grandeza

- Unidos das Vilas do Retiro

- Turunas do Riachuelo

- Mocidade Alegre de São Mateus

- Rivais da Primavera

- Feliz Lembrança

- União de Santa Luzia