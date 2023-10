A Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira), localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 5.899, Bairro Benfica, vai receber, neste domingo (29), às 16h, o espetáculo “Cinderela”. A entrada é franca, a peça tem duração de 45 minutos e a classificação indicativa é de 3 anos.

Cinderela

Teatro, contação de história, música e interatividade com o público se misturam na peça que reconta o clássico sobre a jovem que sofre maus-tratos da madrasta e alimenta o sonho de ir ao baile real. A fada madrinha lhe dá uma carruagem e um lindo vestido para que possa participar da festa, mas a moça precisa estar de volta até a meia-noite, quando a magia se desfaz. No palácio, Cinderela dança com o Príncipe, que fica encantado com ela. Porém, na correria para não se atrasar, a jovem perde um sapatinho de cristal, e o Príncipe faz de tudo para encontrar a dona dele.

Sobre o Projeto

O projeto Diversão em Cena é promovido pela Fundação ArcelorMittal e está presente em mais de 60 territórios do país, contribuindo para a democratização do acesso à cultura, a formação de público e de profissionais da área de cultura. A iniciativa é realizada em parceria com grupos e produtores culturais, que contam com patrocínio da ArcelorMittal e Belgo Arames, por meio das leis Federal, Estaduais e Municipais de Incentivo à Cultura.