Neste mês de outubro foi lançado o programa “Arte no Parque”, que visa selecionar dez projetos de intervenções artísticas que serão realizadas no Parque Natural Municipal da Lajinha. O edital, publicado pela Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), recebe inscrições até o dia 15 de novembro.

De acordo com a assessoria, as propostas devem ser de artes plásticas que utilizem predominantemente materiais naturais e sustentáveis. Os trabalhos precisam, ainda, ser inéditos, autorais e abordar temas relevantes à sociedade contemporânea. As intervenções podem referenciar a história do Parque da Lajinha e promover o contato direto com a natureza, dando ênfase na sustentabilidade e preservação. Algumas referências de trabalhos de artes plásticas em meio a natureza estão no Uaná Etê, jardim ecológico a céu aberto, e no Ekôa Park.



As intervenções serão financiadas pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente. Os artistas vencedores receberão o valor bruto de R$ 6.000,00 para executar as propostas. Poderão participar do edital pessoa física ou jurídica que tenha experiência no desenvolvimento de atividades relacionadas à produção artística e/ou cultural no município. Os interessados devem se inscrever neste site, através da opção protocolos com a descrição Arte no Parque.

É importante que o candidato e os componentes da coletividade estejam cadastrados no CadCultural da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) até 15 de novembro, último dia de inscrição. Ao se inscrever, será necessário apresentar uma breve descrição do tema, o conceito artístico, elementos e referências da obra, além de quatro croquis das propostas informando o local onde pretendem executar.



Durante os dias 16 e 22 de novembro, os projetos serão avaliados por uma banca julgadora, no dia 23 de novembro será divulgado o resultado parcial e o resultado final será publicado no dia 1º de dezembro de 2023.



Confira o edital completo.