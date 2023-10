Neste final de semana, o Grupo Giramundo vai apresentar a peça “Alice no País das Maravilhas” no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, Centro, com classifição livre. O espetáculo, que acontece no sábado (4), às 20h, e domingo (5), às 18h, vai promover a interação entre as linguagens do teatro de bonecos e do cinema de animação, com uso de animações digitais e projeção mapeada. Os ingressos já estão sendo vendidos e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

Segundo a companhia, “Alice no País das Maravilhas” é parte da programação do “Festival Giramundo 50 anos”. A direção-geral é de Marcos Malafaia, e a direção musical de John Ulhoa. A montagem tem participação de Fernanda Takai na composição musical e no papel de Alice, e de Arnaldo Baptista como o Chapeleiro Louco. Os vídeos são de Ulisses Tavares, e montagem de cena de Beatriz Apocalypse.





Sobre o Grupo

Referência mundial no teatro de bonecos, o Giramundo foi criado em 1970, pelos artistas plásticos Álvaro Apocalypse, Tereza Veloso e Madu, sendo atualmente dirigido por Bia Apocalypse, Marcos Malafaia e Ulisses Tavares. O grupo montou mais de 40 espetáculos teatrais, em produções próprias e co-produções, construindo um acervo com cerca de 1.500 bonecos. Parte desta coleção foi apresentada em Juiz de Fora na mostra “Giramundo 50 Anos”, que ocupou o Espaço Cidade em setembro passado.