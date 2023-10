Para dar início ao mês da Consciência Negra em Juiz de Fora, na próxima quarta-feira, 1º, às 19h, Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) recebe a mostra “A linguagem do lenço”. Na exposição, os artistas Mariana de Andrade e Rodrigo Dias propõem um registro artístico-cultural do lenço de cabeça, investigando a trajetória do artefato ao longo dos séculos e mostrando como a peça se tornou parte do vestuário cotidiano de muitas mulheres, principalmente negras e habitantes de áreas rurais ou periféricas. A visitação é gratuita e livre para todos os públicos, até o dia 30 de novembro, de segunda a sexta-feiras, das 8h às 17h.



O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas fica localizado na Avenida Getúlio Vargas 200, Centro.



Sobre a Mostra

A mostra exibirá quatro instalações, apresentando o lenço sob variadas linguagens e trazendo desde exemplares reais obtidos em bazares até representações artísticas das peças, mediante técnicas como: trançado de fios, bordados, costura, aplicações, sobreposições e tingimentos. Na abertura da exposição, será exibido o documentário “A linguagem do lenço”, gravado em 2022. O filme trata da vivência pessoal de seis mulheres que utilizam e/ou já utilizaram o acessório.



Para Mariana, o projeto surgiu das memórias de uma vivência pessoal, pois quando era criança, por várias vezes, ao aguardar a mãe retornar do trabalho, a confundia com outras mulheres por conta do uso do lenço. "Percebi, então, a forte presença deste acessório de cabeça como uma identidade da mulher negra periférica, principalmente, das que trabalhavam no serviço doméstico, como faxineiras, babás e cozinheiras,” conta.



Já Rodrigo Dias explica que a proposta é apresentar o lenço como um artefato de memória afetiva. “Todas as pessoas têm na lembrança a figura de alguém que já utilizou ou ainda utiliza o lenço, seja um parente próximo, uma vizinha ou conhecida... Foi muito interessante perceber isso ao longo da pesquisa”.





Atividades culturais de novembro

Em comemoração ao mês da Consciência Negra, a cidade de Juiz de Fora preparou uma agenda com atrações culturais que serão oferecidas à comunidade ao longo do mês de novembro. Exposições, Feira de Empreendedorismo, Artesanato, oficinas, grafite, shows e desfile de moda também fazem parte da programação, que será gratuita e livre para todos os públicos, exceto a peça A Luta. Já os eventos nas escolas serão exclusivos para alunos, alunas e professores da instituição. Confira a programação completa por aqui.