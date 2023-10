Nesta sexta-feira (3), o Teatro Pachoal Carlos Magno vai receber, às 19h, Itamar Vieira Júnior, autor do romance “Torto Arado”. Este encontro faz parte do programa Grandes Escritores, inserido na agenda do Novembro Negro de Juiz de Fora. O evento é gratuito e, para participar, serão distribuídas senhas no Paschoal, a partir das 17h30.

Sobre Itamar Vieira Júnior

Nascido em Salvador em 6 de agosto de 1979, Itamar tem raízes familiares no interior da Bahia e viveu a adolescência em Pernambuco e, na sequência, em São Luís, no Maranhão.

Sua entrada no universo literário começou em 2012, quando publicou o livro de contos “Dias”, que venceu o XI Prêmio Projeto de Arte e Cultura (Bahia). Em seguida, “A Oração do Carrasco” (2017/contos) foi finalista do Prêmio Jabuti, segundo lugar no Prêmio Bunkyo de Literatura 2018 e vencedor do Prêmio Humberto de Campos da União Brasileira de Escritores. Itamar publicou ainda “Doramar ou a Odisseia” (2021/contos) e “Salvar o Fogo” (2023/romance).

Considerado um dos mais destacados nomes da literatura brasileira atual, em 2020 Itamar ganhou o Prêmio Jabuti com o livro “Torto Arado”, que continua na lista dos mais vendidos do país. A publicação também recebeu, em Portugal, os prêmios LeYa 2018 e Oceanos 2020.



Novembro Negro

Em comemoração ao mês da Consciência Negra, a cidade de Juiz de Fora preparou uma agenda com atrações culturais que serão oferecidas à comunidade ao longo do mês de novembro. Exposições, Feira de Empreendedorismo, Artesanato, oficinas, grafite, shows e desfile de moda também fazem parte da programação, que será gratuita e livre para todos os públicos, exceto a peça A Luta. Já os eventos nas escolas serão exclusivos para alunos, alunas e professores da instituição.

