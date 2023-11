Nesta quarta-feira (1), a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) abriu o edital para inscrições de apresentações artísticas, nas modalidades Danças Urbanas e Poesia/RAP, para compor a programação do Dia Municipal do Hip-hop, comemorado no dia 12 de novembro, em Juiz de Fora. Para participar, os interessados devem se inscrever através do e-mail diadohiphopjf@gmail.com até a próxima segunda-feira (6) e, além disso, devem residir na cidade. No dia do evento, será disponibilizado equipamento de sonorização e piso linóleo.

As propostas inscritas serão analisadas por uma comissão formada para esta convocatória. Os proponentes selecionados serão comunicados sobre os resultados e programação entre segunda (6) e sexta-feira (10) da próxima semana, seguindo a ordem de inscrição.

Sobre o evento

O Dia Municipal do Hip-Hop será comemorado no dia 12, domingo, a partir das 14h, no Viaduto Hélio Fadel, em Juiz de Fora. A entrada é franca e a programação será disponibilizada pela Funalfa entre segunda (6) e sexta-feira (10) da próxima semana.