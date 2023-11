Neste sábado (18), após um período dedicado à criação de novas músicas, a banda 2a18 volta a fazer show na Autoria Casa de Cultura, localizada na Rua Batista de Oliveira, 931, 2º andar, em Juiz de Fora. A dupla, composta por Elisa Bara (voz) e JP Schapper (violão, teclado e voz), se apresentará às 16h30, e o destaque do show serão as duas novas composições originais, intituladas “Paranoia” e “No seu fone”, que terão suas estreias durante o show. As reservas para o evento podem ser feitas através do direct no Instagram do perfil @autoria.casadecultura.



Além das músicas autorais, o repertório incluirá "Blues da Piedade", de Cazuza, e "Meu Erro", dos Paralamas do Sucesso, que se somarão a um mix de canções clássicas e contemporâneas de MPB, pop rock nacional e internacional. O repertório do show terá Charlie Brown Jr., Onze 20, Marina Sena, Clarissa, Baco Exu do Blues, Glória Groove, Gal Costa, Chico Buarque, Rita Lee, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Djavan, Marisa Monte, Cássia Eller, Kid Abelha, Lulu Santos, Zeca Baleiro, Queen, Coldplay, Bruno Mars, Billie Eilish, Pink Floyd, Radiohead, entre outros.



Sobre os artistas

Elisa e JP têm 19 anos e são amigos desde os 2 anos de idade, quando se conheceram na escola. A parceria da vida ganhou forma em agosto de 2022, quando os dois se tornaram uma dupla e começaram a se apresentar nos palcos de Juiz de Fora.

Em sua primeira aparição, eles se apresentaram no Vintage Pub Music, com casa lotada. Depois, se apresentaram em eventos realizados na cidade e decidiram voltar com os shows apenas em 2023, já que ambos estavam no terceiro ano do ensino médio. Agora, aprovados nos cursos de graduação que escolheram, ganham os palcos novamente.

O nome que a dupla carrega pode gerar certa curiosidade, mas o motivo não é nada complicado, apesar do valor sentimental que carrega: '2a18' faz referência ao tempo em que sua parceria musical foi gerada. “O nome surgiu baseado na nossa história, que é repleta de música! Somos amigos desde os 2 anos e fizemos nosso primeiro show quando tínhamos 18. Então é como se de 2 até 18 anos essa parceria tivesse sido construída, para, então, florescer”, explicam Elisa e JP.