Nesta quarta-feira (13), Juiz de Fora vai promover o show do cantor Negro Léo junto a ativação das luzes natalinas na praça Menelik de Carvalho, localizada no Bairro Santa Helena, em Juiz de Fora. O mesmo evento aconteceria no último sábado (9), mas foi cancelado devido à previsão de chuva marcada para o dia. A ativação começa às 19h, onde serão ligadas microlâmpadas de LED em 31 árvores e no monumento central. Segundo a organização, o artista vai apresentar um repertório de MPB e ritmos diversos.

Outros locais que também receberão decoração especial são o Morro do Cristo e a praça Coronel Aprígio Ribeiro, localizada no Bairro Paineiras. De acordo com o calendário, na quinta-feira (14), às 19h, os arvoredos da praça Coronel Aprígio Ribeiro receberão cordões luminosos. Já na sexta-feira (15), será ativado, no Morro do Cristo, um letreiro de 26 metros de altura com a mensagem de "Boas Festas", que poderá ser visto de vários pontos da cidade. Para a segurança da população, será permitida a presença de público no atrativo turístico no período noturno. A ornamentação consistirá em mangueiras de LED, totalizando seis mil lâmpadas na cor branca.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o objetivo principal dessa campanha "Natal de Luzes e Alegria" é celebrar e reforçar a beleza da festividade religiosa, atraindo tanto moradores quanto turistas para impulsionar a economia de Juiz de Fora, aquecendo o setor turístico e o comércio, contribuindo para o aumento das vendas de Natal e a geração de emprego e renda.

A decoração da praça foi viabilizada pelo Baluarte Butiquim. Já a ornamentação da praça Menelik de Carvalho foi realizada pelas empresas Estapar, Filezinho Grill e Zine Cultural. Os patrocínios foram feitos por meio do edital de Natal lançado pela PJF.