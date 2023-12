A terceira edição do Festival Interativo de Música e Arquitetura (FIMA) acontece em Juiz de Fora, na próxima quinta-feira (14), às 19h, celebrando um dos monumentos arquitetônicos mais importantes da cidade, o Cine-Theatro Central. O espaço recebe a Orquestra Acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), sob a regência da Maestra Anna Lamha e o virtuoso violonista Luis Leite em uma celebração da arte, transcendendo o tempo e o espaço desta construção, contando também com os comentários da arquiteta Mônica Olender, que possui uma larga experiência em conservação e restauração. Ela irá transmitir ao público detalhes da arquitetura e história do prédio histórico.

Desde o início, o FIMA vem homenageando diferentes monumentos arquitetônicos e contemplando importantes palácios e museus Brasil afora. Atualmente, a proposta é homenagear os teatros históricos do país, promovendo uma convergência lúdica entre música e arquitetura em alguns dos mais importantes templos da arte e da cultura brasileira. A terceira edição, que acontecerá até março de 2024, já percorreu desde outubro os estados do Amazonas, Rio de Janeiro, Paraíba e Pará, chegando, agora, em Minas Gerais, mais precisamente em Juiz de Fora, oferecendo concertos presenciais e virtuais, podcast, websérie e conteúdos interativos. Todas as apresentações do FIMA têm entrada gratuita.





Festival Interativo de Música e Arquitetura



Dia 14 de dezembro de 2023, quinta-feira

Local: Cine-Theatro Central - Praça João Pessoa, S/N - Centro, Juiz de Fora - MG

Horário: 19h00

Retirada de ingressos a partir do dia 12/12 no Cine-Theatro de Juiz de Fora até o dia do concerto.