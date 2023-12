No próximo sábado (16), Juiz de Fora vai promover o “Salve o Samba”, evento onde será lançado o registro do Instituto Cultura do Samba como bem cultural imaterial da cidade. Conforme a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), o objetivo principal é reunir a comunidade e os fãs do samba para festejar e discutir a importância desse universo cultural. A programação, que terá início às 9h, será realizada no Museu Ferroviário de Juiz de Fora, localizado na Avenida Brasil, número 2001, Bairro Centro, com entrada franca. Os interessados poderão participar de duas rodas de conversa, apresentação musical e roda de samba.

Pensado como um desdobramento das comemorações do Dia do Samba, comemorado no dia 2 de dezembro, o "Salve o Samba" pretende reunir o sambista e pesquisador Vinícius Natal, do Rio de Janeiro, e Regis da Vila, um dos fundadores do Instituto Cultura do Samba, como convidados do evento. Vinícius é formado em História, pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com mestrado e doutorado em Antropologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 2022, venceu o Estandarte de Ouro de melhor enredo com “Exu”, que deu o título de campeã à Escola de Samba Grande Rio.



Sobre o Instituto Cultura do Samba

Consolidado como uma das mais tradicionais e respeitadas instituições de promoção e divulgação do samba em Juiz de Fora, o Instituto Cultura do Samba completou 20 anos de funcionamento no último dia 27 de setembro. Presidido por Alcione Cristina Procópio, ele mantém, ao longo dessas duas décadas, um trabalho consistente e continuado.

“Ter o Instituto Cultura do Samba registrado como patrimônio imaterial de Juiz de Fora será o reconhecimento da luta pela preservação da cultura da dança do mestre-sala e da porta-bandeira, além dos demais segmentos das escolas de samba”, afirma Alcione. Além das aulas de dança gratuitas e abertas a pessoas de todas as idades, o grupo promove viagens didáticas e apresentações em eventos culturais.

Confira a programação



9h – Mesa de abertura, com o lançamento do processo de registro do Instituto Cultura do Samba como bem cultural imaterial de Juiz de Fora e apresentação de dança

9h30 às 11h30 – Roda de Conversa: “A mulher no mundo do samba - costureiras, passistas, porta-bandeiras, coreógrafas, diretoras e velha-guarda - Sua importância e sua luta”. Com Renata Faustino e Heloísa Monteiro. Mediação: Silvânia Santos

13h30 - Apresentação musical do Grupo Tokaê

14h30 às 16h30 – Roda de Conversa: “Raízes do Samba”, com o sambista e pesquisador Vinícius Natal (Rio de Janeiro) e o sambista Régis da Vila (Juiz de Fora). Mediação: Carlos Fernando

17h às 20h – Roda de Samba, com participação de Mamão, Régis da Vila, Mulheres do Samba, Ponto do Samba e convidados