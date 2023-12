A chegada das férias vem acompanhada do desejo de fugir da rotina. Por isso, a equipe da Acessa.com selecionou os principais eventos que acontecem na cidade a partir desta quinta-feira (21), para tornar o final de ano mais leve e divertido. Confira a programação:

Apresentação Retrato em Lá Maior - voz e violão

O encontro musical acontece junto a Noite de Autores, em que escritores da cidade expõem suas obras para o público.

Quinta-feira, dia 21, às 19h

Local: Autoria Casa de Cultura - Rua Batista de Oliveira, número 931/ 2º andar - Granbery

Aberto ao público

Natal do ETC: Especial Fim de Ano

Quinta-feira, dia 21, a partir das 20h

Local: Beco Centro de Cultura e Criação- Avenida Garibaldi Campinhos, número 38 - Vitorino Braga

Os ingressos podem ser adquiridos no perfil do instagram @beco_jf



RPB [Rock Popular Brasileiro] com Urbana Legio, Fermata, Código 32 e DJ Celsin

Sexta-feira, dia 22, às 22h

Local: Cultural Bar - Av. Deusdedith Salgado, número 3955 - Teixeiras

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma UniTicket



Bloco Só Love

Atrações da festa Love’s in the air: Glauco Batista, Sandra Portela, Rick Guilhem do Muvuka e Marco da Banda do Ben, além do Grupo Glicose convidando Hiel, Negro Léo e Eminho do Muamba.

O evento conta com espaço kids.

Sábado, dia 23, de 15h às 22h

Local: Clube Cascatinha - Rua Miguel José Mansur, número 380 - Cascatinha

Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma UniTicket



Lovezinho - A Festa com Matheusinho e Suel

Sábado, dia 23, às 22h

Local: Avalon - Avenida Deusdedith Salgado, número 3500 - Teixeiras

Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma UniTicket



Culto Natalino - DJs Muller e Ranges

Domingo, dia 24, às 23h59min

Local: Rocket Pub - Avenida Presidente Itamar Franco, 2340 - São Mateus

Os ingressos podem ser adquiridos no perfil do Instagram @rocketpub



Especial de Natal - Só Funk

Domingo, dia 24, às 00h30

Local: Danke Club - Rua José Barbosa de Albuquerque, número 140 - Aeroporto

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do link disponível no perfil do Instagram @clubdanke



Natal Privilège JF

Atrações: Maz, Marquinhos SP, Guif e JP Valente

Madrugada do dia 24 para o dia 25, à 1h

Local: Privilège - Estrada Engenheiro Gentil Forn, número 1000 - São Pedro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site ingresse.com



Concerto de Natal - The Beatles Forever

O grupo juiz-forano, que já tem mais de 40 anos de existência, revive em sua apresentação os clássicos de rock britânico de 1960 dos Beatles originais em sua apresentação.

Segunda, dia 25, às 20h

Local: Cine-Theatro Central - Praça João Pessoa, S/N - Centro

Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma UniTicket



Exposição: “Tocam os sinos”

A tradicional mostra natalina do Museu de Cultura Popular traz ao público diferentes representações do nascimento de Jesus Cristo. Ao todo, são 70 presépios criados com diferentes técnicas e materiais, entre eles, cerâmica, madeira, palha de bananeira, conchas, bolinhas de gude, massa de pão e até mesmo rocha vulcânica.

Local: Fórum da Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora - Rua Santo Antônio, número 1112 - Centro

As visitações ocorrem de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. Nos dias 25 dezembro e 1º de janeiro, o espaço não funcionará devido o recesso das festas de fim de ano. Entre os dias 26 e 29 de dezembro o Fórum funcionará entre 10h e 18h.

A exposição ficará em cartaz até 5 de janeiro de 2024

Entrada gratuita