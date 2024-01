Se você ainda está no ritmo das festividades, temos boas notícias. Os dias 5, 6 e 7 de dezembro estão cheios de variedade musical e animação de sobra em Juiz de Fora. Confira a programação completa:

Sexta-feira (05/01)

Só Funk 2000

Atrações:

Horário: 22h

Local: Danke Club - R. José Barbosa de Albuquerque, 140 - Aeroporto

Para listas, reservas de backstage e aniversários basta entrar em contato pelo Instagram @clubdanke

Tributo o Rappa + Pitty

Atrações: Banda Raiou e Pâmela Andrade

Horário: 21h

Local: Bar da Fábrica - Av. Getúlio Vargas, 200 - Centro

Hugo Schettino Blues Trio

Horário: 20h

Local: Don Fredon- R. Padre João Emílio, 36 - Passos

Entrada: R$ 12,00

NTI a vontade

Atrações: NTI e Dj Vanderlei

Horário: 21h30

Local: Santé Pub - Av. Deusdedith Salgado, 1763 - Teixeiras

Para mais informações acesse o perfil no Instagram @santepubjf

Monique e Leonardo

Atração: Dupla sertaneja Monique e Leonardo

Horário: 20h

Local: Miami - Av. Brasil, 7409 - Cerâmica

Para mais informações, entre em contato com os números: (32) 984475916 ou (32) 32357294



SDS

Horário: 21h

Local: Armazém Du Peixe (Unidade Aeroporto) - R. Roberto Campos de Andrade Santos, 999 - Aeroporto

Couvert: direto na casa

Open Verão Com Simples de Coração, Viromania e Dj Pablo

Horário: 19h30

Local: Armazém Du Paixe (Unidade Zona Norte) - R. Edgar de Paiva Águiar, 45 - Cerâmica

Couvert: direto na casa

Burn This town - Tita Tully, Lilith e Heylel

Horário: 21h

Local: Café Muzik - R. Espírito Santo, 1081 - Centro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket

Baile Funk do Rocket Play 24

Atrações: Dj Beyoncé Ravell e Dj João Lucas

Horário: 22h até 5h

Local: Rocket Pub - Av. Presidente Itamar Franco, 2340 - São Mateus

Entrada gratuita até 00h

Sábado (06/01)

SambaSert

Atrações: Bombasamba, João Paulo & Gustavo e Dj Vanderlei

Horário: 19h

Local: Santé Pub - Av. Deusdedith Salgado, 1763 - Teixeiras

Para mais informações acesse o perfil no Instagram @santepubjf



Ousasamba e Zero Balla

Horário: 17h e 21h respectivamente

Local: Armazém Du Peixe (Unidade Aeroporto) - R. Roberto Campos de Andrade Santos, 999 - Aeroporto

Couvert: direto na casa

Fábio Paulista

Horário: 21h

Local: Armazém Du Paixe (Unidade Zona Norte) - R. Edgar de Paiva Águiar, 45 - Cerâmica

Couvert: direto na casa

Indie pra dançar | Müller e Cabelo

Horário: 22h

Local: Café Muzik - R. Espírito Santo, 1081 - Centro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket

Baladinha de Sexta | Renan & Christiano & Dj Kallô

Horário: 23h

Local: Na Garganta Pub - Av. Barão do Rio Branco, 267 - Manoel Honório

Os ingressos podem ser adquiridos no perfil do Instagram @nagargantapub

Bombocado | Eles & Ela

Horário: 16h | 20h

Local: Miami - Av. Brasil, 7409 - Cerâmica

Para mais informações, entre em contato com os números: (32) 984475916 ou (32) 32357294

Sábado de Rock | Banda Fermata

Horário: 20h

Local: Na Garganta Pub - Av. Barão do Rio Branco, 267 - Manoel Honório

Os ingressos podem ser adquiridos no perfil do Instagram @nagargantapub

New Years Drop

Atrações: Moa, Capute, Fonzee, Huch, Allan Marques

Horário: 22h

Local: Danke Club - R. José Barbosa de Albuquerque, 140 - Aeroporto

Para listas, reservas de backstage e aniversários basta entrar em contato pelo Instagram @clubdanke

Intemporal

Atrações: Léo Hênry e Thiago Miranda

Horário: 21h

Local: Bar da Fábrica - Av. Getúlio Vargas, 200 - Centro

Domingo (07/01)

Tributo Falamansa | Soul da Mata

Horário: 19h

Local: Café Musik - R. Espírito Santo, 1081 - Centro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket

Resenha do Gordim | Luka & Rafael e Dj Biano

Horário: 23h

Local: Na Garganta Pub - Av. Barão do Rio Branco, 267 - Manoel Honório

Os ingressos podem ser adquiridos no perfil do Instagram @nagargantapub

Hugo Schettino Blues Trio

Horário: 16h

Local: Deck Choperia - Av. Deusdedith Salgado, 4735 - Teixeiras

Entrada: R$ 12,00

Hiel

Horário: 20h

Local: Armazém Du Paixe (Unidade Zona Norte) - R. Edgar de Paiva Águiar, 45 - Cerâmica

Couvert: direto na casa

Amigos do Léo de Freitas

Atrações: Grupo Glicose, Léo de Freitas e Dj Vanderlei

Horário: 18h

Local: Santé Pub - Av. Deusdedith Salgado, 1763 - Teixeiras

Para mais informações acesse o perfil no Instagram @santepubjf

Sambaflex | Wagner & Heitor

Horário: a partir das 16h e 20h

Local: Miami - Av. Brasil, 7409 - Cerâmica

Para mais informações, entre em contato com os números: (32) 984475916 ou (32) 32357294

Wender Santos

Horário: 20h

Local: Armazém Du Peixe (Unidade Aeroporto) - R. Roberto Campos de Andrade Santos, 999 - Aeroporto

Couvert: direto na casa