As férias estão aí e nada mais justo do que aproveitar o verão com muita diversão, brincadeiras e aprendizados. Por isso, a equipe do Acessa.com reuniu informações sobre as colônias de férias que acontecerão na cidade a partir da próxima semana.

Colônia de Férias da Praça CEU

O Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira oferecerá uma programação totalmente gratuita no período das férias. Ao todo são 120 vagas voltadas para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, sendo livre para todos os interessados, sem necessidade de vínculo com as oficinas regulares oferecidas no equipamento cultural.

As atividades incluem jogos, brincadeiras tradicionais, gincanas, recreação com pintura e exibição de filmes. Este ano, os inscritos serão divididos em duas turmas, uma no turno da manhã e outra à tarde.

Quando: 16/01 até 19/01

Horários: Turno da manhã - 8h às 11h (60 vagas)

Turno da tarde – 13h às 16h (60 vagas)

Local: Praça CEU - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 5899.

Inscrições: 08/01 até 12/01, na secretaria da Praça CEU

Vale lembrar que há limite de vagas e as matrículas serão feitas por ordem de chegada. Para garantir a participação, o responsável da criança precisa levar CPF E RG próprios. Para mais informações acesse o Instagram @ceujf

Colônia de Férias Artmanhas

A programação é voltada para crianças a partir de 4 anos. Serão três semanas de pura diversão, com pintura, reciclagem, teatro, culinária, modelagem, jardinagem e muitas descobertas e invenções.

Quando: 08/01 até 26/01

Horário: 13h às 17h

Local: Quintal de Artes e Terapia - Av. Rio Branco 232-b Manoel Honório

Valores: 50,00/dia; 155,00/semana

Inscrições: WhatsApp: (32) 98838-0700

Para mais informações, acesse o perfil no Facebook Quintal de Artes e Terapia ou o Instagram @quintartes

Colônia de Férias do Clube Cascatinha

A programação é voltada para crianças entre 4 e 12 anos e prevê passeios, atividades esportivas, festa, matinê, cinema e noite do pijama. Os grupos são divididos em turmas de acordo com a faixa etária.

Quando: 08/01 até 26/01

Horário: 13h30 até 17h30

Local: Clube Cascatinha - Rua Miguel José Mansur - 380 - Cascatinha

Valores para sócios:

Dia: R$ 60 (sem camisa)

Uma semana: R$ 175

Duas semanas: R$ 230

Três semanas: R$ 285

No caso de participação de irmãos, há 15% de desconto, a partir de uma semana. O desconto não se aplica no caso das diárias.

Valores para não associados:

Uma semana: R$ 210

Duas semanas: R$ 275

Três semanas: R$ 340

No caso de participação de irmãos, há 10% de desconto.

Inscrições: Podem ser feitas na secretaria no clube ou através dos números: (32) 3229-4100 ou (32) 3229-4110 (WhatsApp)

Para mais informações, acesse o site do Clube Cascatinha

Colônia de Férias do Clube do Papo

A programação contará com a equipe do Tio Macarrão e será repleta de jogos, brincadeiras e recreação.

Quando: 08/01 até 12/01 ou 15/01 até 19/01

Horário: 13h às 17h

Local: Clube do Papo - Alameda - Estr. Eng. Gentil Forn, S/N - São Pedro

Inscrições: (32) 98879-1295

Colônia Aventura de Férias no Recanto Village Club - Temporada de Verão

As atividades serão realizadas em dois lugares:

No Recanto Village Club, a programação será voltada para crianças e adolescentes entre 4 e 15 anos. A temática será uma aventura do universo de Percy Jackson.

Já na unidade Boleiros, as atividades são voltadas para o futebol, para as idades de 6 a 14 anos.

Os participantes serão divididos em quatro turmas:

Turma Os Golfinhos: crianças de 4 a 6 anos

Turma Os Falcões: crianças de 7 a 9 anos

Turma Os Leões: participantes de 10 a 12 anos

Turma Os Dragões: adolescentes de 13 a 15 anos

Quando: 08/01 até 26/01

Local: Recanto Village Club - Rua das Rosas, 155 - Novo Horizonte

Unidade Boleiros - Rua José Appolônio dos Reis, 364, no bairro Santos Dumont

Para consultar os valores, ter mais informações e se inscrever, basta acessar o site Aventura de Férias

Colônia de Férias Summer Camp

A programação conta com jogos, piscina, recreação, premiações, brincadeiras, café da manhã, almoço, piquenique, jantar, fogueira, roda de violão, barracas de camping e muita diversão. As atividades são voltadas para crianças a partir de 7 anos de idade.

Quando: 10/01 e 11/01

Horário: Durante todo o dia

Local: Império Fest - Avenida Manoel Vaz de Magalhães, 270 - Bosque do Imperador,

Valor: 299,00 (por criança)

Todas as atividades e refeições estão inclusas no valor.

Inscrições: WhatsApp: (32) 99154-6711

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @imperiofestjf

Colônia de Férias do Plaftzum, Fibratech e Haras Mirim

A programação prevê muitas brincadeiras, ginástica, pintura de pele, capoeira, atividades na piscina para aproveitar o verão e muitos lanchinhos gostosos. O evento é voltado para crianças entre 2 e 10 anos.

Quando: 15/01 até 26/01

Horário: 13h às 18h; com exceção no dia do haras mirim que a entrada é 12h15h e saída 18h.

Local: Fibratech e Haras Mirim - BR-040, s/n Zona Rural, Matias Barbosa

Para consultar os valores e realizar as inscrições, basta entrar em contato com o número: (32) 99139 -0013

Colônia de Férias do Centro Educacional Fernando Pessoa

As atividades incluem brincadeiras lúdicas, prezando pela diversão e visando estimular as habilidades cognitivas e psicomotoras.

Quando: 15/01 até 26/01

Horário: 13h às 17h

Local: Rua Professor Francisco Sobral, 260 - Estrela Sul

Inscrições e mais informações podem ser obtidas por meio do número (32) 99949-0760 ou pelo Instagram @estimula_kids

Colônia de Férias do Ensina Mais Turma da Mônica

A programação prevê oficinas de robótica, passeios, filmes, atividades na piscina e muito entretenimento. A Colônia é voltada para crianças e jovens entre 5 e 14 anos.

Quando: 22/01 até 26/01

Local: Ensina Mais - Rua Tiradentes, 639 - Centro

As inscrições podem ser realizadas por meio do número (32) 99102-5729