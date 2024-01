O Museu de Arte Murilo Mendes da Universidade Federal de Juiz de Fora (MAMM/UFJF) promove, entre os dias 16 e 26 de janeiro, uma série de oficinas de férias, que incluem aulas de karaokê, escultura, desenho, encadernação, pintura, mosaico, cerâmica, gravura e criação literária. Neste ano, as atividades contemplam públicos de todas as idades e apresentam caráter introdutório.

Os interessados poderão se inscrever em quantas oficinas quiserem, de acordo com a faixa etária estabelecida. Portanto, no ato da inscrição, é necessário assinalar todas as atividades desejadas. O formulário será disponibilizado na próxima terça-feira, dia 9, a partir das 9h, no site museudeartemurilomendes.com.br.

Conheça as oficinas:

Oficina de karaokê – Vem cantar!

16/01, das 14h às 16h

18 vagas para pessoas de 45 anos ou mais. Plateia aberta ao público.

A atividade será ministrada por Marina Menezes. Marina tem formação em Canto, é bacharelanda em Artes Visuais (IAD/UFJF) e bolsista do projeto “Educação Museal” (MAMM/UFJF).

Oficina de escultura – Metal: fios e tramas

17/01, das 14h

10 vagas para pessoas de 12 anos ou mais

A atividade, com o tema será ministrada pelo artista autodidata e pessoa com deficiência, José Júnior. Suas obras são inspiradas em suas vivências e desafios.

Oficina de desenho

18/01, das 14h às 16h

12 vagas para pessoas de 12 anos ou mais

A atividade será ministrada pela artista, estudante do curso de Licenciatura em Artes Visuais (IAD/UFJF) e bolsista do projeto “Educação Museal” (MAMM/UFJF), Maysa Galhardo.

Oficina de encadernação

19/01, das 14h às 16h

12 vagas para pessoas de 12 anos ou mais

A atividade será ministrada pelo conservador-restaurador e superintendente do MAMM/UFJF, Aloisio Nunes de Castro, pelo conservador-restaurador no Laboratório de Conservação e Restauração de Papel do MAMM/UFJF, Lauro Bohnenberger, e pela artista visual, bacharela interdisciplinar em Artes e Design (IAD/UFJF) e bolsista do projeto “Acervo MAMM: preservação e acesso” (MAMM/UFJF), Nathália Castro.

Oficina de pintura

20/01, das 14h às 16h

8 vagas para crianças de 6 a 8 anos acompanhadas por um responsável

A atividade será ministrada pela artista, professora e pesquisadora Carmem Mattos. Carmem é doutorando em Artes, Cultura e Linguagens (PPGACL/IAD/UFJF).

Oficina de mosaico

23/01, das 14h às 16h

12 vagas para pessoas de 45 anos ou mais

A atividade será ministrada pela produtora cultural Bárbara Morais. Bárbara é graduada em Artes Visuais (IAD/UFJF), integrante do Coletivo Agrupa e tem interesse no ensino de artes e na técnica do mosaico.

Oficina de cerâmica

24/01, das 14h às 16h

8 vagas para pessoas de 12 anos ou mais

A atividade será ministrada pela artista, professora e pesquisadora Carmem Mattos. Carmem é doutorando em Artes, Cultura e Linguagens (PPGACL/IAD/UFJF).

Oficina de gravura

25/01, das 14h às 16h

10 vagas para pessoas de 12 anos ou mais

A atividade será ministrada pela artista, professora e pesquisadora Carmem Mattos. Carmem é doutorando em Artes, Cultura e Linguagens (PPGACL/IAD/UFJF).

Oficina de criação literária

26/01, das 14h às 16h

10 vagas para pessoas de 14 anos ou mais

A atividade será ministrada por Carolina Barreto e Hellen Almeida. Carolina Barreto é doutora em Estudos Literários (UFJF), trabalha com oficinas literárias desde 2012 e autora de livros de poemas. Hellen Almeida é poeta e é graduada em Letras (UFJF) com habilitação em Português, Espanhol e Italiano. Tem interesse nas áreas de arte, educação e cultura.