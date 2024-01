Durante as férias escolares de janeiro, o Museu Mariano Procópio oferecerá visitas mediadas temáticas. Elas serão destinadas a dois públicos diferentes, para crianças a partir de 5 anos e para o público geral com os curadores das exposições.

As visitas para o público infantil acontecem às quartas-feiras, a partir das 9h30, e às sextas-feiras, a partir das 14h30. Durante as visitas, as crianças poderão aprender, de forma lúdica, sobre a história do museu e sobre as exposições atuais. A programação começa no próximo dia 10 e vai até o dia 26 deste mês.



Já o público geral poderá participar de visitas guiadas, mediadas pelos curadores Eduardo Machado, Priscila Boscato e Sérgio Vicente, às quintas-feiras, a partir das 14h30, até o dia 25 deste mês e também no próximo sábado, dia 13, sábado, às 11h. Ambas as visitas são gratuitas e não necessitam de inscrição.

Visitas lúdicas para o público infantil:



Dias 10/01, 17/01 e 24/01 (quartas-feiras) às 9h30



Dias 12/01, 19/01 e 26/01 (sextas-feiras) às 14h30



Idade: A partir de 5 anos



Visitas mediadas às exposições com curadores:



Dias 11/01, 18/01 e 25/01 (quintas-feiras) às 14h30



Dias 13/01 (sábado) às 11h



Público geral