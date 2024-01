Muita festa, diversão e música boa é o que a programação para este final de semana promete. Dentre as muitas apresentações musicais que agitam a cidade pelos próximos dias, a que recebe um destaque especial é a do cantor e compositor Tuca Fernandes. O antigo vocalista da banda Jammil e Uma Noites e dono de sucessos como "Praieiro" e "Ê Saudade" chega em Juiz de Fora, diretamente da Bahia, para intensificar o aquecimento para o carnaval de 2024. Para ficar por dentro desse e de outros eventos que vão acontecer na cidade, confira a lista que a equipe do Acessa.com preparou para você:

Sexta-feira (19/01)

Sexta no Muzik

Atrações: Vedder, Natbaby

Horário: 22h

Local: Café Muzik - Rua Espírito Santo, nº 1081 - Centro

Entrada gratuita até 0h.

Para obter mais informações acesse o perfil no Instagram @cafemuzik

Muvuka + Xota Éfe

Horário: 21h30

Local: Beco - Avenida Garibaldi Campinhos, nº 38 - Vitorino Braga

Os ingressos antecipados com desconto podem ser adquiridos através do Whatsapp: (32) 99804-2495

Era Emo DJ Party

Atrações: DJ Müller e convidados

Horário: 22h

Local: Cultural Bar - Av. Deusdedith Salgado, 3955 - Teixeiras

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket

Baile Funk do Rocket- Edição Sunglasses

Atrações: Mari, Nicey, Femmenino

Horário: 22h

Local: Rocket Pub - Avenida Presidente Itamar Franco, nº 2340 - Centro

Entrada gratuita até meia noite. Para mais informações, acesse o Instagram @rocketpub

Sextey!

Atrações: Anaju, Pablo Rodrigues, Ryder DJ LT e Allan Marques

Horário: 22h

Local: Danke Club - Rua José Barbosa de Albuquerque, 140 - Aeroporto

Para mais informações, acesse o Instagram @clubdanke

Baile do Madeira’s

Atrações: Godim, N9V3, Samu, Zinzey

Horário: 22h

Local: Madeira´s Lounge - Rua Liduino Vieira dos Reis, 130 - Aeroporto

Entrada VIP até às 23h. Para mais informações acesse o perfil no Instagram @madeiraslounge_

Sábado (20/01)

Samba nas alturas - edição especial Carnaval

Atrações: Tuca Fernandes direto da Bahia com sucessos como “Ê Saudade”, “De Bandeja”, “Praieiro” para agitar a edição (show completo)

+ Alquimia, Bombocado e Safadiar

Horário: 15h

Local: Pátio Mirador - Rua Bento Hinot, n° 187 - Nossa Senhora de Fátima

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site centraldoseventos.com.br ou por meio do ponto de venda fixo: Zé Kodak - Galeria Tenente José Belfort Arantes, 15 - Centro

Bloco Só Love - Esquenta Carnaval 2024

Atrações: DJ set Filipim e muitas músicas de sucesso, com a batucada mais esperada.

Horário: 22h

Local: Café Muzik - Rua Espírito Santo, nº 1081 - Centro

Para adquirir os ingressos, acesse o link da bio disponível no Instagram da casa: @cafemuzik

Bloco das Colheres

Horário: 21h30

Local: Beco - Avenida Garibaldi Campinhos, nº 38 - Vitorino Braga

Os ingressos antecipados com desconto podem ser adquiridos através do Whatsapp: (32) 99804-2495

Exxplana - Verão

Atrações: Marcela Mota, Anabê, Costa, Diguinho, Hyke

Horário: 12h

Local: Cultural Bar - Av. Deusdedith Salgado, 3955 - Teixeiras

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket

POP + Summer Renaissance

Atrações: Ravell, Rangers e Gui Valves

Horário: 22h

Local: Rocket Pub - Avenida Presidente Itamar Franco, 2340 - São Mateus

Ingressos gratuitos até 0h. Para mais informações acesse o perfil no Instagram @rocketpub

Encontrinho do Madeira´s

Atrações: Renan & Christiano, Curtaê e DJ Ticão

Horário: 21h

Local: Madeira´s Lounge - Rua Liduino Vieira dos Reis, 130 - Aeroporto

Para mais informações acesse o perfil no Instagram @madeiraslounge_

Domingo (21/01)

Tributo Falamansa

Atrações: Soul da Mata

Horário: 19h

Local: Café Muzik - Rua Espírito Santo, nº 1081 - Centro

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na plataforma Uniticket.

Amigos do Leo de Freitas

Atrações: Kallô, Grupo Glicose e DJ Vanderlei

Horário de abertura: 16h

Local: Santé Pub - Av. Deusdedith Salgado, 1763 - Teixeiras

O evento contará com lista amiga com desconto até às 18h. Para fazer reserva ou obter mais informações, entre em contato com o número (32) 999632635

Ousadeira´s

Atrações: Júlia Torres, Ousasamba e DJ Scooby

Horário: 18h

Local: Madeira´s Lounge - Rua Liduino Vieira dos Reis, 130 - Aeroporto

Para mais informações acesse o perfil no Instagram @madeiraslounge_