Com o mote "Abre Alas, é Carnaval no Independência", o Independência Shopping vai levar muita diversão para os pequenos com uma programação recheada de atrações. Do dia 4 ao dia 12 de fevereiro, as crianças vão poder se divertir com apresentações e diversas atrações.

A festa começa com o Bailinho com a Banda Trupicada no dia 4, às 16h. No mesmo dia começa também a programação de oficinas, que conta com atrações são gratuitas e as crianças não precisam levar nenhum material para as atividades.

Entretanto, algumas oficinas exigem a realização de inscrição prévia no site do Independência Shopping, no dia 29 de janeiro, com limite de participantes. Confira o cronograma completo:



Domingo (4/2)



14h - Oficina Samba no Pé



O carnaval 2024 começa no Independência Shopping com uma divertida oficina de "Samba no Pé". Nela, os pequenos foliões poderão aprender os passos básicos do samba de uma forma lúdica e envolvente.



14h - Balão Lúdico do Folião + Pinturinha



As crianças poderão decorar de forma criativa e inusitada esculturas divertidas de balões. Além disso, os talentosos artistas e recreadores da Brincatrupe estarão presentes para transformar os rostinhos dos pequenos em obras de arte coloridas e brilhantes com lindas pinturas faciais.



16h - Bailinho com Banda Trupicada



Sábado (10/2)



14h - Balão Lúdico do Folião + Pinturinha



Domingo (11/2)



14h - Chapéu Maluco do Pierrot



Os pequenos foliões poderão soltar a imaginação e criarem seus próprios chapéus malucos do Pierrot. Com uma variedade de materiais coloridos, adereços e brilhos, as crianças terão a oportunidade de personalizar seus chapéus de maneira única, incorporando o espírito alegre e festivo do Carnaval. Esta atividade exige inscrição prévia, que pode ser realizada através do site do Independência Shopping, no dia 29 de janeiro.



Segunda- feira (12/2)



14h - Serpentina Mágica da Colombina



Utilizando fitas coloridas e brilhantes, as crianças terão a oportunidade de confeccionar suas próprias serpentinas, adicionando um toque mágico aos tradicionais elementos carnavalescos. Esta atividade também exige inscrição prévia, que pode ser realizada através do site do Independência Shopping, no dia 29 de janeiro.