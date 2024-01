O esquenta de Carnaval está a todo vapor, com eventos imperdíveis para testar o pique dos foliões de plantão. Este final de semana contará com uma programação (quase completamente) monotemática em Juiz de Fora. O alvo de todas as atenções serão os blocos de carnaval. E aí, você tá preparado para encarar essa maratona de festividades? Para aqueles que não estão sintonizados com os ritmos carnavalescos, também tem boas opções para curtir. Vem conferir os principais eventos dos próximos dias.

SEXTA-FEIRA (26/01)

Roda dos Amigos

Horário: 18h?

Local: Praça Antônio Carlos - Centro

Beco Tropical - Baile Pré-Carnaval

Atrações: Show do Ingoma, Bloco do Ingoma, Samba com Roger Resende, DJ Marcelo Castro. Além disso, o evento contará com welcome drink até às 22h e tintas/pincéis para automaquiagem.

Horário: 20h

Local: Bar do Beco - Avenida Garibaldi Campinhos, nº 38 - Vitorino Braga?Os ingressos podem ser adquiridos através do Whatsapp: (32) 99804-2495?

Sexta no Muzik

Atrações: Vedder + Müller

Horário: 22h

Local: Café Muzik - Rua Espírito Santo, 1081 - Centro

Para obter mais informações ou garantir o seu ingresso, basta acessar o perfil no Instagram @cafemuzik

Baile Funk do Rocket: Pede para eu ficar

Atrações: Fábio Carvalho e Jaoluc

Horário: 22h

Local: Rocket Pub - Avenida Presidente Itamar Franco, 2340 - São Mateus

Entrada gratuita até meia noite. Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @rocketpub

Cultural Sessions

Atrações: Acoustic N’ Roll, Basf, Balboa Fuckers e Celsin

Horário: 22h

Local: Cultural Bar - Av. Deusdedith Salgado, 3955 - Teixeiras

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket

Nosso Baile é Funk - pré-carnaval de JF

Atrações: Alfredo Neto, Léo Aleixo, DJ LT, MaiaLuna, Allan Marques

Horário: 22h

Local: Danke Club - Rua José Barbosa de Albuquerque, 140 - Aeroporto?Para mais informações, acesse o Instagram @clubdanke

Helgi Acústico

Horário: 19h

Local: Autoria Casa de Cultura - Rua Batista de Oliveira, 931/ 2º andar - Granbery

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @autoria.casadecultura

SÁBADO (27/01)

Meleka de Jacaré (infantil)

Horário: 9h?

Local: Praça São Mateus - São Mateus?

Muvuka

Horário: 12h?

Locais: Praça São Mateus - Av. Itamar Franco -.Paulo de Frontin - Praça da Estação - Centro

Concentra, mas não sai

Horário: 13h?

Local: Praça Ministrinho - Jardim Glória

Bloco da Majestosa

Horário: 16h

Local: Praça Antônio Carlos - Centro?

XOTA EFE

Horário: 19h

Local: Praça da Estação - Centro

Bloco da Bora

Horário: 22h

Local: Beco - Avenida Garibaldi Campinhos, 38

Os ingressos podem ser adquiridos através do Whatsapp (32) 9804-2495. Outras informações podem ser encontradas no perfil @beco_jf

Bloco Banda do Ben

Atrações: DJ set Filipim

Horário: 22h

Local: Café Muzik - Rua Espírito Santo, 1081 - Centro

Para obter mais informações ou garantir o seu ingresso, basta acessar o perfil no Instagram @cafemuzik

Vibe NTI

Atrações: NTI e convidados

Horário: 22h

Local: Cultural Bar - Av. Deusdedith Salgado, 3955 - Teixeiras

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket

All Black

Atrações: Fonzee, German B2B Abstrach, Pedro Brozz, Future Inc

Horário: 22h

Local: Danke Club - Rua José Barbosa de Albuquerque, 140 - Aeroporto?Para mais informações, acesse o Instagram @clubdanke

Filhos da P

Atrações: Brunetta, Bombocado, Bateria Real Grandeza, Júlia Bisaggio, Guif

Horário: 15h

Local: Privilège - Estrada Engenheiro Gentil Forn, 1000 - São Pedro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site da Privilège

Gravação Pagode do Ousa

Atração: Ousasamba

Horário: 17h

Local: Armazém Du Peixe (Unidade Aeroporto) - Rua Roberto Campos de Andrade Santos, 999 - Aeroporto

Outras informações podem ser encontradas no perfil @armazemdupeixe

Festa eletrônica Laleska

Atrações: DJ Ravelli, DJ Titiago, DJ Gabriel Olivar, DJ Alma Quimera, DJ Júnior Mix, DJ Coldhands Queiroz e DJ Daniel Ribeiro

Horário: 22h

Local: Clube Sírio e Libanês - Av. Barão do Rio Branco, 3480 - Passos

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket ou através do ponto de venda fixo: Loja M.Marques (Pátio Bahamas São Vicente)

Domingo (28/01)

Bloco das Charmosas

Horário: 10h

Locais: Parque Halfeld - R. Halfeld - R. Batista de Oliveira - Centro

Bloco dos Bancários

Horário: 10h

Locais: Parque Halfeld - R. Halfeld - R. Batista de Oliveira - Centro

Bloco das Cores

Horário: 16h

Local: Av. Getúlio Vargas, 1001 - Praça Antônio Carlos - Centro

Bloco da Preta (Bloco Social)

Atrações: DJ Pandão , Ousasamba, Só Love, Escola de Samba do Ladeira

Horário: 16h

Local: Estação São Pedro - Rua José Lourenço, 101 - São Pedro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket.

Forrozeta - Forró de Domingo

Horário: 19h

Local: Café Muzik - Rua Espírito Santo, 1081 - Centro

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente por meio da plataforma Uniticket ou na portaria do estabelecimento