O Museu do Videogame Itinerante chega mais uma vez a Juiz de Fora. A proposta do evento é que o público não apenas conheça, mas também tenha a possibilidade de jogar videogames dos últimos 50 anos.

A exposição gratuita e aberta ao publico fica no Independência Shopping, na Praça de Eventos do Piso L1, até o dia 17 de março.

O Museu reúne mais de 350 consoles de todas as gerações, palco de Just Dance, concurso de cosplay, simuladores de corrida, torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes, realidade virtual, áreas de playstation 5,Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation VR2, e tantas outras atrações.



Confira a programação:



TORNEIO DE JUST DANCE



Os jogadores com as 10 maiores pontuações farão a grande final no dia 16 de março. O regulamento completo estará à disposição no palco. Os competidores podem dançar todos os dias e ir atualizando suas pontuações até o dia 15. Eles devem fazer a inscrição e avisar ao promotor do palco que sua dança faz parte da competição.

A premiação será um vale compras no shopping com um cartão da 4PAY:

• 1º lugar - Troféu + voucher de R$ 500 de uma loja parceira ou do próprio shopping para gastar em qualquer loja

• 2º lugar - medalha + voucher de R$ 300

• 3º lugar - medalha + voucher de R$ 200



CONCURSO DE COSPLAY

As inscrições devem ser feitas pelo Instagram do Independência Shopping (@independenciashoppingoficial) e também do Museu do Videogame Itinerante (@museudovideogameoficial).

A premiação do Cosplay será um vale compras no shopping com um cartão da 4PAY:

• 1º lugar - Troféu + voucher de R$ 500 de uma loja parceira ou do próprio shopping para gastar em qualquer loja

• 2º lugar - medalha + voucher de R$ 300

• 3º lugar - medalha + voucher de R$ 200





NARUTO STORM 4 - PS4

Data: 07/03 (quinta-feira)

Horário:19h



SUPER SMASH BROS

Data: 08/03 (sexta-feira)

Horário:19h



FIFA 23 - PS4

Data: 09/03 (sábado)

Horário:16h



ENCONTRO K-POP

Data:10/03 (domingo)

Horário:15h



EA FC 2024

Data: 10/03 (domingo)

Horário:15h



MORTAL KOMBAT 1

Data: 11/03 (segunda-feira)

Horário:19h



TEKKEN 7

Data: 12/03 (terça-feira)

Horário:19h



DRAGON BALL FIGHTER Z

Data: 13/03 (quarta-feira)

Horário:19h



MORTAL KOMBAT 11 - PS4

Data: 14/03 (quinta-feira)

Horário:19h



BOMBA PATCH

Data: 15/03 (sexta-feira)

Horário:19h



FINAL DO CONCURSO DE JUST DANCE

Data: 16/03 (sábado)

Horário:19h



CONCURSO DE COSPLAY

Data: 17/03 (domingo)

Horário:17h

Outros detalhes da programação podem ser acessados pelo perfil no Instagram @independenciashopping

Museu do Videogame

Segunda até sábado: Das 15h às 21h

Domingo:14h às 20h

Local: Praça de eventos do piso L1 do Independência Shopping