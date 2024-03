Os nove anos da Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira), consolidada como um dos equipamentos urbanos mais bem-sucedidos de Juiz de Fora, serão comemorados com uma programação especial, que inclui mostra de artes visuais, apresentações de balé e teatro, jogos, brincadeiras, aulões de dança e ginástica, torneio de tênis e oficina de elaboração de projetos. As atividades são gratuitas, com opções para todas as idades. A data do aniversário é 15 de março.

Instalada na Avenida Juscelino Kubitschek 5.899, Benfica, a praça se tornou uma referência para a Zona Norte, oferecendo cidadania, cultura e esporte, além de ser um importante ponto de encontro e trocas sociais para a comunidade. Mensalmente, cerca de 12 mil pessoas circulam pelo local, entre alunos das oficinas continuadas ofertadas na unidade e frequentadores espontâneos.



Administrado pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), com participação do Conselho Gestor do CEU e prestação de serviços da Associação Cultural Arte e Vida (Acav), o complexo possui aproximadamente sete mil metros quadrados, disponibilizando para a população quadras poliesportivas, pista de skate, academia ao ar livre, anfiteatro, sala de leitura, pista de caminhada, horta comunitária e parque infantil, entre outras estruturas. A unidade também mantém 11 oficinas gratuitas nas áreas de cultura e esporte, atendendo em torno de 1.200 crianças, jovens, adultos e idosos.

Em sucessivas avaliações do Governo Federal, a unidade de Juiz de Fora foi apontada como uma das melhores praças deste modelo, entre mais de 150 espalhadas pelo país.



Programação

Dia 14 - Quinta-feira

* 18h | Cineteatro Hermínio de Sousa Santos

- Oficina de Elaboração de Projetos Culturais – Sob coordenação do produtor Aleques Eiterer, a atividade é livre para todos os interessados, sem necessidade de inscrição prévia. Serão abordadas temáticas essenciais para a elaboração de projetos culturais, visando os editais públicos nos âmbitos municipal, estadual e federal.



Dia 15 - Sexta-feira

* 19h | Cineteatro Hermínio de Sousa Santos

- Mostra Solos de Teatro – A apresentação com o objetivo de integrar os familiares dos alunos e mostrar o desenvolvimento do trabalho realizado nas oficinas da modalidade.



Dia 16 – Sábado

- Rua de Lazer - Programação com jogos e brincadeiras para as crianças, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer da PJF | Quadra Coberta | Das 8h às 11h



- Grafite de 9 anos da Praça CEU – Alunos de Artes Visuais, sob a coordenação do articulador Lúcio Rodrigues, farão um novo grafismo na Pista de Skate |Às 8h30



- Abertura da Exposição “Praça CEU - 9 anos”, com trabalhos realizados pelas alunas da oficina de Artes Visuais. As produções abordam o aniversário do equipamento urbano e o Mês da Mulher. | Às 8h30

- Apresentação de alunas de Balé da Praça CEU | Espaço de Convivência | 9h

- Aulão de Ginástica e Dança Mix – Atividade com ritmos e movimentos, reunindo os professores das duas áreas | Espaço de Convivência | 9h30

- Roda Especial de Capoeira – Edição comemorativa de aniversário | Espaço de Convivência | 10h

- Apresentação das Oficinas de Música, com o tradicional “Parabéns para você!”. Em seguida, será servido um bolo de comemoração | Espaço de Convivência | 10h30

- Amistoso de Futsal | Quadra Coberta |12h

- Torneio de Tênis de Mesa - Disputa em eliminatória simples até chegar ao campeão da etapa. As inscrições serão feitas no horário da competição, quando também acontece o sorteio e chaveamento dos confrontos |Espaço de Convivência | 14h

