Neste fim de semana, sábado (26) e domingo (27), o Teatro Paschoal Carlos Magno vai receber o grupo Ponto de Partida com a estreia do espetáculo "Na Corda Bamba de Sombrinha", às 19h, em Juiz de Fora. A classificação é livre e os ingressos podem ser adquiridos no portal Sympla por R$60,00 (inteira) ou R$30,00 (meia-entrada).

Dirigido por Regina Bertola, o espetáculo mistura irreverência, humor, poesia e dramaticidade, com texto inspirado na obra de Aldir Blanc.

O elenco conta com Ciro Belluci, Lido Loschi, Renato Neves e Ronaldo Pereira. A direção musical é de Pablo Bertola, com cenários e figurinos de Alexandre Rousset e Tereza Bruzzi, iluminação de Rony Rodrigues e sonoplastia de Pitágoras Silveira.



Sobre a companhia

O Ponto de Partida, fundado em Barbacena em 1980, é um grupo de teatro independente e itinerante, conhecido por sua linguagem cênica e dramatúrgica própria. Com 40 espetáculos no repertório, o grupo continua a inovar e encantar o público.