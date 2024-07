FOTO: Divulgação - Campanha de Popularização Teatro &Dança de Juiz de Fora oferece 39 espetáculos de 2 a 31 de agosto

Estão à venda os ingressos para a programação da Campanha de Popularização Teatro & Dança de Juiz de Fora, que acontece entre os dias 2 e 31 de agosto. O evento é realizado pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Juiz de Fora (Apac-JF), em parceria com o SINPARC/BH, que esse ano completa a sua 21ª edição.

Nesse ano, Juiz de Fora poderá conferir 39 espetáculos (baixe a Cartilha com resumo das peças aqui Apresentações Campanha Teatro e Dança 2024), além de cinco oficinas que ocuparão os teatros e os centros culturais da cidade. Pela primeira vez, a CPTD fará uma parceria com outro grande evento artístico de JF, o festival Ocupa Dança, em sua 1ª edição. Serão incluídas, na programação da 21ª CPTD, três Mostras de Dança Palco Aberto e mais duas oficinas. Tanto as oficinas da CPTD quanto as do festival Ocupa Dança contam com vagas limitadas e a necessidade de fazer inscrição prévia no trailer da Apac-JF.

Outra novidade desse ano é a inclusão de mais uma faixa de horário de apresentações. A chamada “Matinê da Campanha” acontecerá aos sábados e aos domingos, no horário das 10h, apresentando espetáculos infantis e adultos de diferentes linguagens cênicas. Essa foi uma demanda dos artistas e produtores que perceberam a possibilidade de expandir seus trabalhos para um público matutino não contemplado nas edições anteriores.

Os bilhetes podem ser adquiridos no trailer da Apac-JF, instalado no Parque Halfeld, na altura do Paço Municipal, no Centro, com preços promocionais: R$ 10 e R$ 15, conforme o espetáculo, ou na portaria dos teatros - R$ 15,00 (meia-entrada) e R$ 30,00 (inteira) ou R$ 20,00 (meia-entrada), R$ 40,00 (inteira). O ponto de venda vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h; e aos sábados e aos domingos, das 09h às 19h. As formas de pagamentos aceitas são dinheiro ou PIX.

A solenidade de abertura acontece no dia 2 de agosto, sexta-feira, a partir das 19h, no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, 01, Centro, com a participação de produtores e artistas locais, e um show do grupo INGOMA, que será aberto ao público. Além disso, programação inclui ainda um cortejo de artistas e apoiadores no sábado, 3 de agosto, a partir das 10h, saindo do Parque Halfeld e descendo pelo Calçadão até o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas.

A 21ª Campanha de Popularização Teatro&Dança de Juiz de Fora conta com patrocínio da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura.