O Cine-Theatro Central recebe, nessa quinta-feira (12), uma mostra da produção musical realizada ao longo do ano em dois importantes espaços da UFJF, o Centro Cultural Pró-Música e a Escola de Artes Pró-Música. São apresentações da Orquestra Sinfônica Pró-Música e do Coral Pró-Música, sob a regência do maestro Victor Cassemiro, trazendo também alunos de violino, violoncelo, violão, piano, flauta, trompete e um coro infantil. Um importante acréscimo à data o é a Oficina de Cordas do Colégio João XXIII.



O pró-reitor de Cultura Marcus Medeiros destaca a importância da mostra como um momento de festa e celebração em que os jovens artistas têm a chance de estar no palco, vencendo uma das etapas mais fundamentais do processo de formação dos estudantes de música. “É a chance de mostrarem ao público todo o conteúdo que absorveram no decorrer de 2025”, assinala, lembrando que o palco, para muitos, chega a ser amedrontador, sendo esta fase um divisor de águas para os que almejam a profissionalização.

Criado em 1971, o Centro Cultural Pró-Música é o responsável, desde 1989, pelo Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga que, além dos concertos e oficinas, tem como um de seus pontos fortes a formação instrumental.

Em 2011, foi incorporado pela UFJF, dando sequência a um trabalho já tradicional na cidade, que conquistou visibilidade positiva no país e no exterior, contribuindo para a formação de plateias e de futuros estudantes de música.



Data: 12 de dezembro, às 20h.

Local: Cine-Theatro Central (Praça João Pessoa, S/N – Centro).

Ingressos (entrada franca): na bilheteria do Central (até quinta-feira), de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h, ou na Escola de Artes Pró-Música (até quarta-feira).

Outras informações: (32) 2102-6329 e 2102-6389.

