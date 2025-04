Na semana em que a Escola de Samba Portela completa 102 anos de fundação, o programa. Com a apresentação de Teresa Cristina, o episódio inédito vai ao ar neste domingo (6), às 13h.

Marquinhos de Oswaldo Cruz é um dos filhos da escola de samba centenária. Compositor e cantor, ele idealizou eventos importantes do calendário cultural carioca, como o Trem do Samba. No bate-papo, permeado por canções que fazem parte da memória portelense, Teresa e Marquinhos passeiam por curiosidades sobre a história da escola e seus ícones.