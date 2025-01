A Escola de Samba União das Cores celebra o aniversário do presidente Bruno Black com o evento Samba da União, neste sábado, 11 de janeiro, a partir das 17h. A entrada é gratuita e o público poderá desfrutar de muito samba, petiscos e cerveja gelada. O evento contará com intérprete de libras, garantindo acessibilidade para todos.

Atrações confirmadas incluem Ponto do Samba JF, Ana Black (SP) e a Bateria Sensação. O evento acontece na Rua Daniele Lamarca Pereira, número 11.