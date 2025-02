A cidade de Juiz de Fora vai agitar neste sábado, 8 de fevereiro, com uma festa que promete entrar para a história: o Baile Pré-Carnavalesco da Laleska. Comemorando um ano de sucesso na cidade, o evento traz uma proposta alternativa e irreverente, celebrando o carnaval de uma maneira única. Organizado por Márcio Marques, o baile acontece na Danke Club, um dos espaços mais badalados da cidade, e terá uma atmosfera diferenciada com o Lounge Bi 40+.

A festa começa a partir das 22h e vai até as 6h, proporcionando horas de muita música, dança e diversão. A programação é recheada de atrações tanto locais quanto de fora, garantindo uma experiência completa e eclética, com performances ao vivo e DJs que vão comandar a pista de dança, com uma seleção de ritmos que vão do axé ao eletrônico, sem perder o clima carnavalesco que encanta a todos.

Se você está em busca de algo novo, diferente e com aquele toque especial que só o Baile Pré-Carnavalesco da Laleska pode oferecer, não deixe de marcar presença nesse evento imperdível. A festa promete ser uma explosão de alegria, com direito a muito brilho, cores e energia positiva.

Então, prepare sua fantasia, reúna os amigos e venha celebrar a magia do carnaval de uma forma exclusiva e alternativa. Para mais informações, entre em contato pelo número (32) 98864-0764.

Serviço:

Evento: Baile Pré-Carnavalesco da Laleska

Data: Sábado, 8 de fevereiro

Horário: 22h às 6h

Local: Danke Club, Juiz de Fora

Organização: Márcio Marques

Lounge Bi 40+

Informações: (32) 98864-0764