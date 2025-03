ntre os dias 11 de abril e 4 de maio, Juiz de Fora será palco de mais uma edição do Comida di Buteco, o maior concurso gastronômico do Brasil. Em 2025, o evento celebra seus 25 anos de história, reunindo apaixonados por comida de boteco em um circuito que envolve mais de 1.100 estabelecimentos em 50 cidades do país.

Criado em Belo Horizonte no ano 2000, o Comida di Buteco tem como objetivo valorizar os botecos tradicionais e a cozinha de raiz. Diferente de um festival, o evento é um concurso onde o público e um grupo de jurados avaliam os estabelecimentos concorrentes em critérios como atendimento, higiene, temperatura da bebida e, claro, o petisco, que representa 70% da nota final.

Juiz de Fora na rota do concurso



Na edição de 2025, diversos botecos de Juiz de Fora participam da competição, incluindo nomes tradicionais como Bar do Bené, Bar do Torresmo, Bodega do Papai e Zaka’s Gastro Beer. O público poderá conhecer receitas inéditas, criadas especialmente para a disputa, com o tema “Paixão pelo Buteco”, em homenagem aos 25 anos do evento.

Os butecos vencedores de cada cidade seguem para uma segunda etapa, onde um novo corpo de jurados avalia os campeões para eleger o Melhor Buteco do Brasil. O anúncio do grande vencedor nacional acontecerá em julho, durante um evento especial em São Paulo.

Impacto socioeconômico do Comida di Buteco



O Comida di Buteco não apenas movimenta o cenário gastronômico, mas também gera impactos significativos na economia. Em 2024, o evento registrou números expressivos:

- 10 milhões de votos contabilizados

- 1 milhão de fãs engajados

- Mais de 13 mil empregos gerados

- R$ 2,5 bilhões de impacto econômico na cadeia produtiva

Além disso, o concurso atraiu 150 mil turistas para as cidades participantes e alcançou 160 milhões de impressões nas redes sociais.

Como participar ?



Para participar, basta visitar os botecos participantes entre 11 de abril e 4 de maio, experimentar os petiscos concorrentes e dar a sua nota. A votação é dividida entre público e jurados, garantindo uma escolha democrática para eleger os melhores botecos da cidade e do Brasil.

Acompanhe todas as novidades do evento através das redes sociais @comidadibuteco e no site oficial comidadibuteco.com.br.