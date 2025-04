O Torresmofest está de volta a Juiz de Fora, trazendo uma programação recheada de boa gastronomia, música ao vivo e lazer para toda a família. O evento acontece entre os dias 3 e 6 de abril, das 12h às 23h, no Shopping Jardim Norte, com entrada gratuita.

Com uma estrutura de 4.500m², o festival promete uma experiência completa ao público, oferecendo uma área ampla e aberta com mesas e cadeiras, palco para atrações musicais e uma área kids coberta, garantindo conforto para todos os presentes.

O destaque do evento é a variedade de preparos de torresmo. Os visitantes poderão saborear torresmo de rolo, torresmo pururuca e torresmo de boteco, além de outras delícias como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas recheadas, hambúrguer com shimeji, hambúrguer com torresmo e uma variedade de doces. Os pratos estarão disponíveis a partir de R$ 35. Para acompanhar, o público poderá desfrutar de chopp artesanal, drinks e outras bebidas especiais.

Música ao vivo para animar o festival

Além da gastronomia de alta qualidade, o Torresmofest também conta com uma programação musical diversificada, trazendo os melhores covers de bandas nacionais e internacionais. Confira as atrações:

Quinta-feira (03/04) – 20h: Cover Charlie Brown Jr - O Coro

Sexta-feira (04/04) – 20h: Tributo aos Mamonas - Cólica Renal

Sábado (05/04)

17h: Junior Parente - Sambinha Acústico

20h: Especial Guns N’ Roses - Ice N’ Fire

Domingo (06/04)

13h30: Samuel Campos - Voz e Violão

16h30: Pagode do Samuca

19h30: Cover Queen - Bohemian Rock

O maior festival de torresmo do Brasil

O Torresmofest é um evento consolidado e já percorreu diversas cidades pelo Brasil. Com 500 edições realizadas e mais de 10 milhões de visitantes, o festival já passou por estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraná, Paraíba, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Sul.