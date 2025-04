Hoje é dia de Terça do Cinema no Mercado Cultural AICE – Arte de Inventar Coisas Especiais. E o filme desta noite é o documentário “My Name Is Now, Elza Soares”, dirigido por Elizabeth Martins Campos e produzido pela IT Filmes (Betim/MG).

O filme é uma homenagem potente e sensível à vida e à arte de uma das maiores vozes do Brasil. A saga de Elza Soares, ícone da música brasileira, ultrapassa tempo, espaço, perdas e sucessos. Ela é, ao mesmo tempo, frágil e forte, real e sobrenatural – uma fênix, que, com a força da natureza, transcende e canta gloriosamente.

Logo depois da exibição, haverá um bate-papo com a diretora do filme.

Serviço:

Evento: Exibição do documentário “My Name Is Now, Elza Soares”

Data: 22 de abril (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Mercado Cultural AICE, no segundo piso do Mercado Municipal (Rua Doutor Paulo Frontin, 170, Centro)

Entrada gratuita

O auditório abrirá uma hora antes da sessão. Chegue cedo para garantir seu lugar e celebrar o legado de Elza Soares na tela do nosso cinema!