O projeto Quinta Musical do Mercado Cultural AICE recebe esta semana, às 20h, um encontro histórico entre dois gigantes da música instrumental: Dudu Lima e Victor Biglione. O espetáculo promete reunir clássicos da música brasileira, blues, jazz, composições autorais e uma homenagem especial a Milton Nascimento, com quem ambos os artistas mantêm laços musicais profundos.

Dudu Lima, contrabaixista, compositor e arranjador mineiro, é conhecido por sua abordagem única ao contrabaixo como instrumento solista. Com 38 anos de carreira, 22 álbuns lançados e colaborações com nomes como João Bosco e o próprio Milton, Dudu é aclamado pela crítica como um dos principais nomes da música instrumental do país e vem encantando plateias no Brasil e no exterior com sua sonoridade inovadora.

Ao seu lado estará Victor Biglione, argentino naturalizado brasileiro, considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Com mais de 30 álbuns lançados e passagens por mais de 23 países em 55 turnês internacionais, Biglione coleciona prêmios — incluindo dois Grammys e o Prêmio da Música Brasileira de 2023 — e colaborações com nomes como Cássia Eller, Manhattan Transfer, Milton Nascimento e Andy Summers, do The Police.

O espetáculo terá ainda a participação especial do renomado baterista Leandro Scio, figura destacada nos palcos do Brasil e da Europa, elogiado pelo crítico italiano Luigi Onori como “impecável”.

A apresentação é gratuita e os ingressos serão distribuídos uma hora antes do evento. O Mercado Cultural AICE se encontra no segundo piso do Mercado Municipal (Rua Doutor Paulo Frontin, número 170 - Centro). Não perca essa oportunidade única e venha prestigiar uma noite inesquecível para os amantes da música brasileira.