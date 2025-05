O circuito de eventos agropecuários, os tradicionais Torneios Leiteiros e Encontro de Cavaleiros e Amazonas, começam no final deste mês. Serão realizadas 12 festividades até agosto em diversos distritos e localidades do município. O primeiro evento acontece entre os dias 29 de maio e 1º de junho, em Filgueiras.

Os eventos realizados pelas Comissões Organizadores recebem o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e tem o objetivo de celebrar e divulgar a produção agropecuária do município, estimular o comércio local de alimentos, bebidas e produtos agropecuários, além de proporcionar interação e diversão entre a população urbana e rural.

Realizados há mais de três décadas, os eventos contam com diversas atrações gratuitas, entre elas shows, brincadeiras para as crianças, a tradicional competição da produção leiteira, mostra de bezerras, provas com cavalos, entre outras atividades agropecuárias. Acesse o site para mais detalhes.

Confira as datas:

XVIII Torneio Leiteiro de Filgueiras - 29 de maio a 1º de junho

33° Torneio Leiteiro e 3ª Expoagro de Humaitá - 5 a 8 de junho

40° Torneio Leiteiro de Pirapetinga - Morro Redondo - 12 a 15 de junho

20° Torneio Leiteiro de Penido - 19 a 22 de junho

38° Torneio Leiteiro de Rosário de Minas - 26 a 29 de junho

32° Torneio Leiteiro de Pires e Mostra de Bezerras - 3 a 6 de julho

30º Torneio Leiteiro de Sarandira - 10 a 13 de julho

26° Encontro de Cavaleiros e Amazonas de Igrejinha - 17 a 20 de julho

39ª Expofeira de Gado Leiteiro de Torreões - 24 a 27 de julho

19° Torneio Leiteiro de Valadares - 31 de julho a 3 de agosto

10° Torneio Leiteiro de Angolinha - 7 a 10 de agosto

XII Agrofest e 9° Torneio Leiteiro de Vila Almeida - 14 a 17 de agosto