Em comemoração aos 175 anos de Juiz de Fora,a cidade preparou muita cultura por todas as regiões da cidade.

Confira a Programação Completa (31 de maio a 30 de junho)

Sábado - 31/05 - Festival Multicidade

- Atividades, das 10h às 20h, com brinquedos, atrações infantis, djs e shows de música brasileira por toda a cidade:

Centro - Praça Clodesmidt Riani

Leste - Praça Maria Elídia (São Benedito)

Norte - Praça CEU

Nordeste - Praça Áureo Carneiro (Grama)

Sul - Praça Pe. Geraldo Felzeps (Santa Luzia)

Oeste - Via São Pedro

Sudeste - R. Coronel Assis (Floresta)

Sábado - 31/05 - Cortejo do Programa Gente em Primeiro Lugar

10h - Calçadão da Rua Halfeld

Sábado - 31/05 - Cortejo das Folias de Reis

11h - Calçadão da Rua Halfeld

Sábado - 31/05 - Programação especial no Mercado Municipal

16h - “Sambas e Memórias na Princesinha de Minas”

Apresentação especial do cantor e compositor juiz-forano Mamão com as parcerias de Carlos Fernando, Roger Resende e Juninho 7 Cordas, no auditório do Mercado Cultural AICE.

18h, Exposição “JF em Coleção” - Sala 02, no Mercado Cultural AICE

Um recorte contendo parte da coleção de Antônio Carlos Duarte, englobando pinturas de vários artistas atuantes na cidade desde o início do século XX, com nomes como Ângelo Bigi, Dnar Rocha, Silvio Aragão, entre outros.

18h, Exposição gerAções

Galeria Nívea Bracher

São obras de 25 artistas atuantes na cidade, das mais variadas gerações, técnicas e linguagens, abrangendo pintura, fotografia, escultura, instalações, colagem e arte digital

20h - Lançamento da série de animação “Juiz de Fora através dos séculos”, de Leonardo Amorim

Ressignificando a história da cidade com uma abordagem sensível e criativa, a série animada é dividida em três episódios, cuja narrativa se estende ao longo de mais de 300 anos. Na trama, a arte e a literatura se entrelaçam, percorrendo os encontros culturais que moldaram a cidade, passando pela presença dos povos originários, o impacto da diáspora africana e os fluxos migratórios de germânicos, italianos, libaneses e sírios. É um convite a olhar a cidade com novos olhos, em constante movimento entre passado, presente e futuro. Com direção de Leonardo Amorim, cada episódio tem cerca de 20 minutos e propõe uma imersão poética nas mudanças do território juiz-forano.

Sábado - 31/05 - Comenda do Mérito Comendador Henrique Guilherme Fernando Halfeld

18h, no Cine-Theatro Central - Praça João Pessoa, S/N

Maior honraria do município será entregue a 25 homenageados

Sábado - 31/05 - 4ª Edição da Festa da Cerveja

Estacionamento do Estádio Municipal

O evento contará com 25 cervejarias e mais de 200 estilos de cerveja. Além disso, a Festa da Cerveja terá música ao vivo, praça de alimentação, área kids e uma edição especial de Afeira.



Terça-feira - 03/06 - Abertura da 6ª Conferência Municipal das Cidades

19h, no Ritz Plaza Hotel - Avenida Barão do Rio Branco, 2000

O objetivo da Conferência é fortalecer a participação social na formulação de políticas públicas para o desenvolvimento urbano. Entre os temas que serão debatidos estão: moradia digna, mobilidade urbana, regularização fundiária, meio ambiente, mudanças climáticas e governança democrática.

Quarta-feira - 04/06 - Inauguração das obras de drenagem da região Leste/Cesário Alvim e Praça Francisco Bellei (Jardim do Sol)

19h, Praça Francisco Bellei

A obra de Macrodrenagem da Rua Cesário Alvim consiste na implantação de um novo sistema de drenagem, que busca a resolução definitiva dos problemas hidrológicos existentes no local, como os alagamentos e enxurradas. Os trabalhos alcançaram oito ruas no bairro São Bernardo, e a Avenida Sete de Setembro. Além disso, a PJF revitalizou a quadra da Praça Francisco Bellei, no Jardim do Sol.



“Título Legal” - Regularização Fundiária, de 5 a 24 de junho

Bairros: Arco-íris , Igrejinha, Santa Paula, Alto Santo Antônio e Terra Nostra

A regularização fundiária, promovida pelo Programa Título Legal, assegura a posse formal dos imóveis, conferindo aos moradores o direito à propriedade. Com o título de propriedade em mãos, os beneficiários poderão vender os imóveis, transmiti-los a herdeiros, acessar linhas de crédito bancário, entre outros benefícios. Em termos ilustrativos, o título de propriedade pode ser compreendido como a “certidão de nascimento” do imóvel.



Segunda-feira - 09/06 - Reforma da Praça Sylvia Faria Barros

19h, rua Eunice Weaver, bairro Carlos Chagas

A Prefeitura revitalizou totalmente a Praça “Sylvia Faria Barros”, no bairro Carlos Chagas. Foi realizada substituição da alvenaria e do alambrado da quadra; a instalação de equipamentos esportivos (academia ao ar livre, traves e redes); a recuperação do playground; a execução de drenagem da quadra; a pavimentação; e a pintura da quadra.

Quinta-feira 12/06 a 22/06 - Festa das Nações

Estacionamento do Ginásio Municipal

A principal atração da festa, que agora faz parte do calendário oficial da cidade, é a gastronomia típica de 15 países, com mais de 70 opções de comidas típicas. Além de cervejas artesanais, drink’s com tema de cada país e carta de vinhos. O evento é pet friendly e terá shows todos os dias (serão mais de 20 shows), mega área kids, simuladores de realidade virtual, apresentações culturais, feirinha e muito mais.

Sexta-feira - 13/06 - Casamento Comunitário - Bem Casado

11h, Parque Municipal (R. do Contôrno, 8 - Nova Califórnia)

O casamento possibilitará a união de 175 casais, correspondentes a idade de Juiz de Fora. A PJF fará, de forma gratuita, a legitimação da união e também está incluído o Casamento Civil no cartório e a festa de cerimônia.

Segunda-feira 23/06 - Exposição “Coleções que revelam: o Centro de Juiz de Fora através do acervo do Museu Mariano Procópio”

16h, Museu Mariano Procópio, rua Mariano Procópio 1.100

A exposição contará com 12 telas de representações, incluindo peças pintadas por artistas locais, que retratam e contam um pouco sobre o Centro de nossa cidade. A inauguração será promovida na semana de aniversário do Museu e será exposta no porão da Villa Ferreira Lage.

Quarta-feira 25/06 - Reservatórios de água em diversos bairros

Para garantir mais qualidade no abastecimento de água, a Cesama entregará reservatórios para as regiões altas dos bairros Jardim dos Alfineiros, Milho Branco, Santos Dumont, Jardim das Flores, Santa Lúcia e Dom Bosco.

Quinta-feira 26/06 - Ampliação e qualificação UBS São Pedro

16h, rua José Lourenço Kelmer, 1.533

Entre as melhorias realizadas estão a ampliação da cozinha, da recepção, da sala dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e da sala de reuniões. Além disso, foram construídos quatro novos consultórios, novos banheiros para uso dos funcionários e banheiros adaptados para pessoas com deficiência. A unidade também passa a contar com uma nova sala de vacinas e ganhou uma rampa de acesso para garantir a acessibilidade a todos os usuários. A UBS São Pedro atende atualmente uma população estimada entre 32 e 40 mil pessoas.

Sábado, 28/06 - Ampliação e qualificação da UBS Milho Branco

10h, Rua Nicolau Schuery, 60 - Milho Branco

Sábado 28/06 e domingo 29/06 - Arraiá da Cidade

9h, Parque Municipal

Muita alegria com música e comidas típicas para celebrar o período das festas juninas!

Segunda-feira, 30/06 - Recapeamento asfáltico do trecho 1 da Avenida JK

Trecho 1 da Praça CEU a UPA Norte

Segunda-feira 30/06 - Inauguração do Centro de Preservação da Memória Negra de Juiz de Fora e Região

19h - Paço Municipal, Avenida Rio Branco 2234, Centro, Paço Municipal

O inédito Centro de Preservação da Memória Negra foi criado como forma de reparação à memória negra de Juiz de Fora e região. O Centro de Preservação da Memória é o primeiro passo para a implantação do Museu da Memória Negra e pretende ser o espaço político e cultural a abrigar as diversas manifestações artísticas e antropológicas da população negra, constituindo-se como território de preservação de acervo, de pesquisa acadêmica e de aglutinação política das diversas pessoas e entidades interessadas na preservação da memória negra que permanece ainda hoje sendo silenciada em diversos vetores da historiografia oficial. Seu objetivo é ancestralizar e reafirmar o passado preto, muitas vezes apagado, e, assim, ressignificar a história da Juiz de Fora de “colonização europeia”.