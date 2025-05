Nesta sexta-feira (30) o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) de Juiz de Fora realizará o “Miss e Mister Gari - 2025”. Nesta 16º edição, o concurso contará com a participação de 19 homens e 19 mulheres que representarão diversos setores operacionais do Demlurb, como: capina, varrição, coleta, ecoponto, lavação, entre outros. O evento será aberto ao público e acontecerá no Sport Clube às 18h, com entrada permitida pela Av. Barão do Rio Branco, 1303 ou pela Avenida Brasil, no Centro.

No concurso, os candidatos e candidatas serão avaliados com os seguintes critérios de votação: Simpatia; Estilo; Desenvoltura e Desempenho. A banca será composta por cinco jurados e serão responsáveis por eleger os três primeiros colocados a Miss e Mister. A noite de festa contará com música do Dj Rafael Panterão e muito samba com o grupo "Mulheres do Samba Juiz de Fora".

Todos os participantes terão uma tarde de beleza com equipes profissionais para cabelo, maquiagem, tranças, penteados, barbearia e massagem relaxante. A ação conta com apoio do Instituto Embelleze, o grupo Cecon e Escola Para Barbeiros & Cia.

A iniciativa do Demurb tem como objetivo promover a valorização e reconhecimento dos servidores e servidoras que atuam na limpeza urbana de Juiz de Fora e que também integram o Programa Boniteza. O concurso Miss e Mister Gari faz parte de um conjunto de ações que o Demlurb realiza com o projeto "Cuidar De Quem Cuida", lançado pela prefeita Margarida Salomão, que garante ações de promoção à saúde, lazer, educação e bem-estar aos servidores e servidoras.