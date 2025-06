Com atrações gratuitas e livres para todos os públicos, nesta semana acontecem atividades diversificadas no Mercado Cultural AICE (localizado no segundo andar do Mercado Municipal, na rua Doutor Paulo Frontin, 170, Centro). Os ingressos são limitados e podem ser retirados uma hora antes dos eventos, na porta do anfiteatro. Confira a programação completa:

18/06 às 19h - Quarta do Hip-Hop

PretoVivo

Incendiando a véspera de feriado com arte de primeira qualidade, o multiartista PretoVivo apresenta uma setlist exclusiva no MC AICE. Dono de hits como Aniversário, Nós Bantus e Babosa, o artista promete entregar uma baita apresentação e ainda chamar convidados especiais para dividir o palco.



19/06 às 20h - Quinta Musical

Gladston Vieira convida Carolina Damasceno

Apresentando o show “À vontade”, Gladston Vieira toca músicas do seu disco ganhador do prêmio Marco Antônio Araújo, em Belo Horizonte. Além disso, convidando a cantora e atriz Carolina Damasceno, apresenta releituras de ícones da música brasileira como Milton Nascimento, Tom Jobim e Chico Buarque.



20/06 às 19h - Sexta em Cena

Coração em Chagas

Com apresentação única em Juiz de Fora e direção de Renan Sota e Jocemar Chagas, o Grupo de Teatro Científico da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) apresenta o espetáculo “Coração em Chagas”, que explora a vida e as revolucionárias descobertas do cientista brasileiro Carlos Chagas, ilustrando como o contexto social e a vida cotidiana são a fonte de conhecimento para cientistas que amam as pessoas.



21/06 às 20h - Sábado

Teatro Lido

Para a segunda edição de 2025, o Teatro Lido Mezcla apresenta dois textos curtos:

“Escapismo” – Uma comédia dramática do equatoriano Cristian Cortez. Elenco: Caiho Carrara, Michele Simões e Ricardo Martins. Tradução e narração: Marcos Marinho

“Pequeno dicionário da língua feminina” – Solo do juiz-forano Flávio Marcio, encenado e premiado nos principais centros do sudeste brasileiro. Elenco: Carú Rezende

22/06 - Matinê de Domingo

14h | Oficina de dobradura

Com duração de uma hora. Como uma preparação para o campeonato, as crianças irão aprender a criar aeronaves de papel com técnicas de dobradura e, também, criar suas próprias técnicas. Após isso, os aviões serão utilizados na grande competição. Haverá uma tolerância de 10 minutos após o início da oficina. Após esse tempo, a vaga será destinada ao próximo da fila. Além disso, a participação é obrigatória aos inscritos na competição.



15h | Campeonato de Aeronaves de Papel

Com prêmios imperdíveis para os primeiros colocados de cada categoria - para crianças de 6 a 8 anos e de 9 a 12 anos - as inscrições podem ser feitas a partir das 13h, se restringindo a 40 vagas. O campeonato será iniciado com duas modalidades: uma em relação ao tempo de voo e outra à distância percorrida pelo avião. As crianças que ficarem em 1º lugar vão levar um drone infantil; já as que ficarem em 2º lugar, um helicóptero com controle remoto. Cada criança pode competir nas duas modalidades, mas só poderá ser premiada em uma.