O Coletivo Cultural Axé Deles apresenta em Juiz de Fora o espetáculo “Na Estrada”, obra que une teatro ritual, espiritualidade e vivências LGBTQIA+ e afro-diaspóricas. As apresentações acontecem nos dias 20, 21 e 22 de junho, às 19h, na Estação Cultural, na Rua Halfeld, 235 – Centro. Os ingressos já estão à venda por R$ 15 antecipado (preço único) e R$ 40 inteira / R$ 20 meia na hora.

Escrito por Lype Ribeiro e dirigido por Gabriel Bittencourt, Na Estrada narra a travessia de um homem que encontra uma enigmática Pombogira – interpretada pelo próprio diretor. A entidade o provoca a encarar suas dores, desejos e medos, conduzindo-o a um processo intenso de revelação e transformação.

Com uma linguagem que rompe a lógica linear e insere o público numa experiência sensorial e espiritual, o espetáculo reverencia entidades da Umbanda e propõe um mergulho profundo em temas como identidade, fé, afeto e resistência.

Na Estrada já passou por diversas cidades do Brasil, incluindo Salvador (BA), Lima Duarte (MG) e Rio de Janeiro (RJ), onde foi apresentado no Teatro Ruth de Souza. Agora, chega pela primeira vez a Juiz de Fora com uma temporada especial na Estação Cultural.

A escolha do espaço também carrega potência simbólica: fundado em 1991, o Estação Cultural é um casarão histórico na Praça da Estação que se tornou referência para a dança, a memória afetiva e o resgate do patrimônio cultural juiz-forano. A partir das iniciativas de sua idealizadora, Silvana Marques, o espaço rompeu com estigmas urbanos e promoveu um reencontro entre a cidade e suas raízes populares, acolhendo movimentos artísticos diversos e provocando uma revalorização do centro histórico.

O Axé Deles, coletivo fundado por Joathan Pires e Gabriel Bittencourt, é reconhecido por seu trabalho voltado ao teatro ritualístico, afrocentrado e decolonial, articulando arte, espiritualidade e denúncia social com uma perspectiva sensível e provocadora.

SERVIÇO – Espetáculo “Na Estrada” em Juiz de Fora

Datas: 20, 21 e 22 de junho de 2025 (sexta, sábado e domingo)

Horário: 19h

Local: Estação Cultural – Rua Halfeld, 235 – Centro – Juiz de Fora/MG

Ingressos:

Antecipado (preço único): R$ 15

(https://www.uniticket.com.br/eventos/na-estrada-juiz-de-fora)

Na hora: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 60 minutos