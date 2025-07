A compositora, intérprete e produtora artística Ligya Alcantarino comemora seus 45 anos de trajetória na música brasileira com o espetáculo “Ligya Autoral – Atemporal”, no próximo dia 10 de julho (quinta-feira), às 19h, no tradicional Cine Theatro Central, em Juiz de Fora. A apresentação faz parte do formato intimista “Palco Central”, no qual público e artista compartilham o palco em uma experiência única e acolhedora.

Ligya será acompanhada por sua banda, formada por Sergio Leite (teclados e direção musical), Pedro Brum (guitarra), Paulinho Glanzmann (baixo) e Leandro Scio (bateria). O show contará ainda com as participações especiais de Alice Santiago, Sarah Vieira e Tata Rocha (vocais), Hermanes Abreu (violão) e Tielo Filippo (guitarra).

No repertório, destaque para composições autorais que marcam sua carreira, com faixas disponíveis nas plataformas digitais, como "Blues Gay", "Me Faz Feliz" e "Dai-me Luz", lançadas no álbum Ligya – Atemporal. O público também poderá conferir os singles "Sonhos São Mensagens" e "Por Aí", que contaram com a participação especial do renomado guitarrista Victor Biglione, além das canções inéditas “Gratidão” e “Há de Chegar”. Uma homenagem emocionante à eterna musa Rita Lee promete ser um dos pontos altos da noite.

Ouça algumas das faixas:

Blues Gay: Spotify

Me Faz Feliz: Spotify

Dai-me Luz: Spotify

Sonhos São Mensagens: Spotify

Por Aí: Spotify

O evento é realizado por meio de projeto aprovado no Programa Cultural Murilo Mendes - “Murilão” (edital 01/2024) da Prefeitura de Juiz de Fora. A entrada é franca, com ingressos limitados que estão sendo distribuídos gratuitamente desde o dia 2 de julho, na portaria principal do Cine Theatro Central, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

A entrada do público será liberada a partir das 18h30 pela portaria da Rua General Azarias Vilela, que dá acesso direto ao palco. A produção do espetáculo é assinada por Gravatás Arte e Amanita Produções Culturais.