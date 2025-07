A 22ª edição da Campanha de Popularização do Teatro & Dança de Juiz de Fora acontece entre os dias 1º e 31 de agosto. O evento é promovido pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Juiz de Fora (Apac-JF), em parceria com o SINPARC/BH.

Confira a seguir a programação completa, com detalhes sobre cada espetáculo, incluindo datas, horários e locais das apresentações:

Abertura

ESPETÁCULO: Geni

CATEGORIA: Alternativo / Monólogo Musical

CLASSIFICAÇÃO: 16 anos

DURAÇÃO: 70 min

GÊNERO: Drama

DIA: 01/08, às 20h, Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

VALOR: Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no trailer da APAC

SINOPSE: “Geni” inspirado na “ÓPERA DO MALANDRO” de Chico Buarque de Holanda e no Texto de Gladston Ramos “Rosas Brancas para Salomé do Avon” é um musical que retrata a vida dessa grande personagem: “Geni”. Damos enlevo, a grande e heroica existência desta, enfocamos a sua vida, coberta de sofrimentos, amarguras, anseios, desamores, medos, preconceitos, enfim, exaltamos a relevante existência dessa personagem. O espetáculo é uma mescla de textos e canções de grande renome da Música Popular Brasileira, com músicas de: Maysa Matarazzo, Maria Bethânia; Chico Buarque de Holanda (Geni e o Zepelim), Caetano Veloso, Cartola, Ângela Maria, Elizabeth Cardoso, Elza Soares, Dalva de Oliveira e Nelson Gonçalves. Uma junção do lirismo advindo do texto de Gladston Ramos com músicas que contextualizam e fazem com que o público, com grande saudosismo, se encante pela vida dessa grande “Persona”.

TEXTO: Gladston Ramos

ELENCO: Maycon Ray

DIREÇÃO: Lucas Menezes e Maykon Ray

GRUPO: Coletivo de Teatro Experimental Libertas

Comédia

ESPETÁCULO: Vem para Mim

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Comédia

CLASSIFICAÇÃO: 16 anos

DURAÇÃO: 60 min

DIA: 10/08, às 18h – Teatro da Praça CEU

29/08, às 20h, Teatro Paschoal Carlos Magno INGRESSOS NO SISTEMA:405

VALOR: R$10,00 (trailer) sendo, R$15,00 a meia entrada e R$30,00 a inteira, na bilheteria do Teatro (Salvo Praça CEU que possui preço único de venda no trailer e bilheteria)

SINOPSE: Uma tragicomédia, Geraldo e Maria vieram do interior para cidade grande, ele trabalha de ajudante de pedreiro e ela recém-formada na faculdade. Foram morar em uma casa velha, Lucia contou uma história de que a casa é mal-assombrada. Maria morre em cena e volta para assombrar o Geraldo.

TEXTO: Carlos Oliveira

ELENCO: Jheny Alves, Josué Magrani, Nica Silva e Pedro Guedes

DIREÇÃO: Carlos Oliveira e Tiago Nascimento

GRUPO: Cia Cênico

ESPETÁCULO: O Grande Espetáculo dos Irmãos Grimm

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Comédia

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

DURAÇÃO: 100min

DIA: 17/08, às 20h – Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: O Grande Espetáculo dos Irmãos Grimm é uma grande comédia sobre os contos de fadas que todos conhecemos como "Branca de Neve", "Capuchinho Vermelho" e "Ferdinando Fiel", mas de um jeito muito mais maníaco que os contos dos Grimm. Afinal, eles já estão mortos!

TEXTO: Don Zolidis. Tradução de Leandro Stephan.

ELENCO: André D'Angelis, Beatriz Villela, Dipper, Leandro Stephan, Raissa de Castro

DIREÇÃO: Leandro Stephan

GRUPO: Cravo Verde

ESPETÁCULO: VELÓRIO- PRA Morrer de Rir!

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Comédia

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos

DURAÇÃO: 80min

DIA: 14/08, às 20h – Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Sendo os únicos presentes nos “próprios velórios”, dois defuntos,

um advogado (morto por ataque cardíaco) e um malandro (morto por BALAS

PERDIDAS) tornam-se “amigos” e enquanto aguardam a liberação para a entrada no “céu ou no inferno”, aproveitam o curto tempo que lhes restam no mundo dos vivos, para “esticarem as pernas” e reviverem com muito humor, e “com a participação da plateia” em improvisos milagrosos, as picaretagens, golpes e armações praticadas quando eram vivos!

TEXTO: Thadeu Santos

ELENCO: Thadeu Santos e Rogério Freiz

DIREÇÃO: Thadeu Santos

GRUPO: Cora Produções

ESPETÁCULO: Um Barraco Terapêutico

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Comédia

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

DURAÇÃO: 60min

DIA: 15 e 28/08, às 20h – Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Comédia com Sandra Almeida e Adelino Benedito. Uma terapeuta desajustada e um cinquentão enrolado com uma novinha, que perde tudo e desabafa numa sessão caótica. Humor e confusão em um barraco terapêutico hilário

TEXTO: Adelino Benedito

ELENCO: Adelino Benedito e Sandra Almeida

DIREÇÃO: Adelino Benedito

GRUPO: Sal Produções e Bine instituto de arte e cultura

ESPETÁCULO: MENTIRAS QUE TE CONTAM: a “3ª” idade é a melhor; pernilongo “tb”tem alma; e outras mais picantes!”

CATEGORIA: Monólogo

GÊNERO: Comédia

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos

DURAÇÃO: 60min

DIA: 21/08, às 20h – Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Passado e presente estão sempre dispostos nessa peça, visto que é a história de um ator que procura adequar sua vida artística profissional e até pessoal aos novos palcos da arte e da vida! E tem que ser rápido, pois, na peça saberão o verdadeiro significado do termo “Luz no fim do túnel!”! Algo que dificilmente a “I.A.” seja capaz de explicar!

TEXTO: Thadeu Santos

ELENCO: Thadeu Santos

DIREÇÃO: Thadeu Santos

GRUPO: Cora Produções

ESPETÁCULO: Minha sogra é um pitbull

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Comédia

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos

DURAÇÃO: 60min

DIA: 23/08, às 20h – Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Na trama, Dona Perpétua não aceita a filha se casar com Valdemar, mas, muda de opinião quando descobre que a filha já está grávida do “traste”. Relatando situações que fazem o público se identificar, o público pode esperar, durante os 60 minutos, risadas garantidas

TEXTO: Cláudio Ramos

ELENCO: Marcelio Guilherme, Rodrigo Bering e Sandra Almeida

DIREÇÃO: Rodrigo Bering

GRUPO: Cia. Cláudio Ramos

ESPETÁCULO: Amélia é que era mulher de verdade

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Comédia

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

DURAÇÃO: 50min

DIA: 29/08, às 20h – Teatro Solar

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Amélia, dona de casa de 44 anos, exausta, espirituosa e levemente surtada, desabafa com sua vizinha , Dona Gorete, que nunca aparece, mas sempre julga. Entre panelas, cobranças e sonhos engavetados, Amélia transforma o caos doméstico em uma comédia eletrizante.

TEXTO: Arielle Teles

ELENCO: Arielle Teles

DIREÇÃO: Arielle Teles

GRUPO: LIVREMENTE ARTE E SAL PRODUÇÕES

Contos

ESPETÁCULO: Eu conto o Meu, o Seu, os Nossos Contos...

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Conto

CLASSIFICAÇÃO: Livre

DURAÇÃO: 50min

DIA: 17/08, às 19h – Museu Ferroviário (Sala Multimeios)

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: O grupo Nzinga de Contadoras de Histórias traz, através de contos africanos e indígenas, as histórias de povos de luta, povos que se complementam e se reencontram cada um com sua essência, cada qual com seu encanto.

TEXTO: Criação Coletiva

ELENCO: Claudilene Christina de Oliveira, Flávia Carvalho, Lucimar Silvério, Tereza Cristina de Oliveira, Vanda Ferreira

DIREÇÃO: Direção Coletiva

GRUPO: Grupo Nzinga de Contadoras de Histórias

Dança

ESPETÁCULO: RAQSA, a Dança: um espetáculo em dois atos.

CATEGORIA: Adolescente/Adulto

GÊNERO: Espetáculo de Dança

CLASSIFICAÇÃO: Livre

DURAÇÃO: 120min

DIA: 23/08, às 20h – Teatro Solar

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Será um espetáculo de Dança em 2 atos: um ato priorizando a dança do ventre e um ato com várias modalidades de Danças que a escola possui. O ESPETÁCULO mostrará ao público a riqueza da cultura e das danças árabes e também trará coreografias diversificadas , de vários estilos de danças COMO SAPATEADO, JAZZ, BALLET, DANÇAS URBANAS E DANÇA CIGANA, utilizando figurinos e adereços adequados a cada estilo, dentro das modalidades. O nosso objetivo é que a plateia se identifique, conheça e se encante com os diversos tipos de coreografias. Será uma apresentação muito alegre, de celebração à vida e à DANÇA!!!!.

TEXTO: Isamar Xavier e Rafaela Alves

DIREÇÃO: Isamar Xavier e Rafaela Alves

ELENCO: Aline Costa, Aline Dutra, Ana Clara Eiterer, Ana Luisa Pacheco, Ana Paula da Silva, Bruna Mesquita, Carolina dos Santos, Clarice Martins, Dy Eiterer, Erica Cardoso, Fernanda Guerra, Flávia Lessa, Gisele Mesquita, Giovanna Ladeira, Helena Castilhos, Heliane Alhadas, Isamar Xavier, Janisy Fazza, Jéssica Alves, Jessyca Pícoli, Joseane Pinhatti, Laís Carvalho, Laura Vieira, Luciana Pulier, Luisa Basílio, Saozinha Fernandes, Marcia Vergara, Maria dos Anjos Pacheco, Maria Helena Guedes, Marina Neves, Marízia Trevizani, Milena Lima, Naline Nogueira, Natalia Cortez, Rafaela Alves, Rafaela Campos, Regi Sobreira, Regina Wenzel, Rosinha Ritti, Rosi Oliveira, Sarah Vidal, Sofia Rodrigues, Somálya de Oliveira, Stela Firjam, Tainá Alves, Thaiany Aymorés, Valéria Leite, Wanessa Mouro.

GRUPO: Escola Mares das Artes

ESPETÁCULO: Dancing Disney

CATEGORIA: Infantil

GÊNERO: Dança

CLASSIFICAÇÃO: Livre

DURAÇÃO: 60min

DIA: 30/08, às 16h – Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Uma leitura dançante de alguns contos representados pela Disney.

TEXTO: Elenize Seguro

ELENCO: Alessandra Oliveira Mendes, Alice Augusto de Almeida, Alice de Paiva Oliveira, Ana Carolline Rosso Nunes, Ana Cristina Luiz Bernardo, Ana Luisa de Souza Pinto, Ana Luiza Ribeiro Ferraz, Ana Paula da Silva Cardoso, Cecília Gasporini Ferraz, Eduarda Caetano Reis, Eloá Frizeiro Vilete, Ester Santana do Nascimento, Esther Cristina de Almeida, Eva Cordeiro Machado, Gabriel Fagundes, Isabelli Pereira Alvim, Isadora Seguro, João Gabriel Gonçalves de Souza, Julia Carolina da Silva Paulino, Julia Del Penho Cornelio Teixeira, Julia Santiago, Lara Mariano Fernandes, Larissa Marcelly Gregório Alves, Laura de Paula Fernandes Corrêa, Layla Cristina Gregório Alves, Leticia Abreu, Lis Pereira Senra, Luiza Gomes Urbano de Oliveira, Manuela Mendonça Menezes, Maria Clara de Oliveira Gomes, Maria Eduarda Carnavali, Maria Luiza do Carmo Nascimento, Maria Rita Seguro, Mariana Lauro de Paula, Mariana Martins, Marina Seguro, Mikaela Rezende de Souza, Natasha Letícia de Oliveira Soares, Pérola de Oliveira Nazaré, Valentina Nascimento Silva, Valentina de Andrade Pereira

DIREÇÃO: Elenize Seguro

GRUPO: Academia Over Jazz

Drama

ESPETÁCULO: O Marinheiro

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Drama

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos

DURAÇÃO: 60min

DIA: 02/08, às 20h – Espaço Entreato

15/08, às 20h – Cine Theatro Central

16/08 - 19h - Museu Ferroviário (Sala Multimeios)

VALOR: R$10,00 (trailer) sendo, R$15,00 a meia entrada e R$30,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: O Marinheiro é um texto poético, reflexivo e filosófico do grande Fernando Pessoa, no qual três misteriosas irmãs velam uma quarta e que se deparam com os problemas metafísicos da existência. O limite entre a verdade e o sonho.

TEXTO: Fernando Pessoa

ELENCO: Anderson Ferigate, Luidy Mendonça e Marcus Amaral.

DIREÇÃO: Anderson Ferigate e Tiê Fontoura

GRUPO: CriArte

ESPETÁCULO: A Última Valsa a Três

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Drama

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

DURAÇÃO: 70min

DIA: 08,09 e 10/08, às 20h – Sala de Giz

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: E se a morte fosse um casal em crise? Em Campo dos Ipês, uma professora recém-chegada tenta entender uma comunidade marcada por perdas e silêncios. Entre rachaduras na terra e nos afetos, moradores dançam a três com a morte — um casal elegante prestes a desabar.

TEXTO: Felipe Moratori

ELENCO: Eduard Toom, Gustavo Ribeiro, Harley Arruda, Michele Simões, Mirele Kollarz, Sarah Gehren, Vanderson Silva

DIREÇÃO: Bruno Quiossa e Felipe Moratori

GRUPO: Sala de Giz

ESPETÁCULO: Sujeito Estranho 3.0

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Drama

CLASSIFICAÇÃO: 16 anos

DURAÇÃO: 70min

DIA: 14/08, às 20h – Cine Theatro Central

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Inspirada em “Pacto Sinistro”, de Alfred Hitchcock, a peça conta a história de dois viajantes desconhecidos e um plano macabro de assassinato. Enquanto isso, a esposa de um deles precisa encontrar uma forma de sobreviver a um maníaco e descobrir se o seu marido realmente encomendou a sua morte.

TEXTO: Conrado Braga

ELENCO: Barbosão, Conrado e Enza

DIREÇÃO: Barbosão, Conrado e Enza

GRUPO: Aquele Grupo

ESPETÁCULO: Quanto Vale?

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Drama

CLASSIFICAÇÃO:14 anos

DURAÇÃO: 70min

DIA: 22/08, às 20h – Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: "Quanto Vale?" nos apresenta a jornada da personagem Vida e sua mãe, Maria, enquanto enfrentam a iminente perda de sua casa. Em meio a memórias de um nascimento repleto de fé e sacrifício, a narrativa explora os laços familiares, revelando tensões e mágoas escondidas.

TEXTO: Lucas Nunes

ELENCO: Analu, Fernanda Vital, Gabi Silva, Gabriel Oliveira, Hamanda Laísa, Jade Luany, Jo Erin, Julia Carvalho, Lucas Barbosa, Thales Rocha

DIREÇÃO: Lucas Nunes

GRUPO: CIA EITA!

ESPETÁCULO: A Copa

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Drama

CLASSIFICAÇÃO: 16 anos

DURAÇÃO: 45min

DIA: 24/08, às 19h – Museu Ferroviário (Sala Multimeios)

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Presos em uma copa, sem saber como chegaram ou se é possível sair, dois personagens se questionam sobre o trabalho, o tempo e a própria existência. Esperando por algo que talvez nunca aconteça, o que poderia ser uma simples conversa se transforma num jogo perigoso, cheio de silêncios e provocações.

TEXTO: Pedro Lagoa

DIREÇÃO: Pedro Lagoa

ELENCO: Igor Santos e Lucas Barbosa (Barbosão)

GRUPO: Em Cômodos

ESPETÁCULO: Véu da Fúria

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Drama/Fantasia

CLASSIFICAÇÃO: 16 anos

DURAÇÃO: 60min

DIA: 24/08, às 20h – Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$10,00 (trailer) sendo, R$15,00 a meia entrada e R$30,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Bruno, um lobisomem, será avisado por espíritos que seres corruptos estão negociando um item maligno com humanos. Ele se junta ao seu parceiro para encontrar o item e impedir que o pior aconteça. Mas a missão se torna ainda mais difícil pois a fada Noa, impede qualquer criatura de usar poderes.

TEXTO: Valter Marques Jr e Claudiah Mesquita

ELENCO: Manu Galliard, Henrique Gomes, Claudiah Mesquita, Jeffrey Lion, Duda Diniz, Diego Hatake, Jamile Campos

DIREÇÃO: Valter Marques

GRUPO: Base8 – Entretenimento

ESPETÁCULO: Na Estrada

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Drama

CLASSIFICAÇÃO: 10 anos

DURAÇÃO: 35min

DIA: 30/08, às 19h – Museu Ferroviário (Sala Multimeios)

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: NA ESTRADA é um experimento cênico que acompanha um Homem em jornada espiritual. No caminho, encontra uma enigmática Pombogira, figura provocadora que o confronta com segredos e verdades, guiando-o entre o medo e a coragem.

TEXTO: Gabriel Bittencourt

ELENCO: Filipe Ribeiro e Gabriel Bittencourt

DIREÇÃO: Gabriel Bittencourt

GRUPO: Axé Deles

ESPETÁCULO: Entre 4 paredes

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Drama

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos

DURAÇÃO: 75min

DIA: 23, 24 e 29/08, às 20h, Museu do Crédito Real

30/08, às 20h – Teatro Paschoal Carlos Magno INGRESSOS NO SISTEMA:405

VALOR: R$10,00 (trailer) sendo, R$15,00 a meia entrada e R$30,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Após morrer, três indivíduos são levados para o inferno. Não se trata do estereotipado inferno cristão, com diabinhos, fornalhas etc. Confinados numa sala por toda eternidade. Onde descobrem o horror da nudez psíquica que os outros lhes evidenciam. De onde origina a frase: “O inferno são os outros”.

TEXTO: Jean-Paul Sartre

ELENCO: Anderson Ferigate, Marcia Mello, Reinaldo Emerson, Sandra Almeida

DIREÇÃO: Paulo Moraes

GRUPO: Delta D’elarte

ESPETÁCULO: Vila Feitiço

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Drama

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos

DURAÇÃO: 60min

DIA: 31/08, às 19h - Museu Ferroviário (Sala Multimeios)

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Dodô Verdades é um youtuber especializado em histórias misteriosas. Ele está de olho no desaparecimento da jovem Sabrina, que sumiu após o carnaval na cidade de Vila Feitiço. Na delegacia local, a polícia lida com uma avalanche de teorias: alienígenas, ritual macabro ou mais um crime sem solução?

TEXTO: Conrado Braga

ELENCO: Barbosão, Franklin Ribeiro e Vitu Marcs

DIREÇÃO: Conrado Braga e Barbosão

GRUPO: Aquele Grupo

ESPETÁCULO: Seu Zé

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Drama

CLASSIFICAÇÃO: 10 anos

DURAÇÃO: 50min

DIA: 31/08, às 20h - Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Seu Zé é uma peça ritual inspirada em Zé Pelintra, figura marcante da Umbanda. A trama acompanha a jornada de um homem guiado por um preto velho e Zé, que o ensinam a encarar a vida com alegria e responsabilidade. Um espetáculo de fé, resistência e ancestralidade.

TEXTO: Gabriel Bittencourt

ELENCO: Gabriel Bittencourt , Gustavo Bacchini, Joathan Pires

DIREÇÃO: Gabriel Bittencourt

GRUPO: Axé Deles

Festival de Cenas Curtas

CATEGORIA: Cenas Curtas

GÊNERO: Variados

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos

DURAÇÃO: 70 min

DIA: 02/08 - 18h

03/08, às 17h

LOCAL: Teatro da Filarmônica

VALOR: Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no trailer da APAC

SINOPSE: 13 cenas distribuídas em 2 dias de apresentação com premiação no dia 03

Musical

ESPETÁCULO: Rocky Horror: Bela Descoberta do Sado-Mítico

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Musical

CLASSIFICAÇÃO: 16 anos

DURAÇÃO: 120min

DIA: 03/08, às 20h – Teatro Solar

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: O casal de noivos Téo e Claudete acaba perdido na noite, chegando até a mansão do doutor Frank'N'Furter que está trazendo um homem à vida. Imersos na revolução sexual que acontece naquele lugar, Téo e Claudete começam a descobrir mais sobre si mesmos.

TEXTO: Texto de Richard O'Brien. Adaptação de Leandro Stephan

ELENCO: André D'Angelis, Artur Marasco, Beatriz Villela, Dipper, Eduarda Venâncio, Giovanna Ladeira, Leandro Stephan, Pedro Pereira, Raissa de Castro

DIREÇÃO: Leandro Stephan

GRUPO: Cravo Verde

ESPETÁCULO: Fernando Brant, e tudo que a gente Sonhou

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Musical

CLASSIFICAÇÃO: 10 anos

DURAÇÃO: 90min

DIA: 08 e 09/08, às 20h - Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Fernando Brant, e tudo que a gente sonhou, canta a palavra e com delicadeza e irreverência, brinca, a sério ,com a possibilidade de entender os processos criativos da cabeça de um poeta

ELENCO: Ana Alice Souza, Be Discacciati, Carolina Damasceno,Ciro Belucci, Érica Elke, Lido Loschi, Renato Neves, Ronaldo Pereira e os músicos Caetano Brasil (sopros, clarineta e sax), Ciro Belluci (flauta travessa), Gladston Vieira (bateria), Pablo Bertola (sax e violão), Pitágoras Silveira (teclado)

DIREÇÃO: Regina Bertola

GRUPO: Ponto de Partida

ESPETÁCULO: O Despertar da Primavera

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Musical

CLASSIFICAÇÃO: 16 anos

DURAÇÃO: 100min

DIA: 16/08, às 20h – Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Assista esta vibrante história que fala sobre os tabus da adolescência na Alemanha, século 19, em uma época marcada pela moralidade que traz consequências devastadoras. O sucesso da Fact! está de volta pra te emocionar mais uma vez.

TEXTO: Frank Wedekind

ELENCO: Alice Monnerat, Caio Schiavon, Fabiana Deister, John Santos, Livia Alvim, Marcela Gemino, Miguel Bazilio, Valentine Fontanella, Vittor Abreu e Will Andrade. Preparação vocal de Piê e produção de Paulo Monttero.

DIREÇÃO: Phill de Orixalá

GRUPO: Fact!

ESPETÁCULO: Chicago – O Musical

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Musical

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos

DURAÇÃO: 130min

DIA: 17/08, às 19h – Cine Theatro Central

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: "Chicago" é um musical sobre ambição, glamour e crime. Roxie Hart, uma cantora de cabaré, mata seu amante e é presa. Na prisão, ela conhece Velma Kelly, outra mulher acusada de crime. As duas competem por fama e liberdade, com a ajuda do advogado Billy Flynn.

TEXTO: Bob Fosse

ELENCO: Ágata Moreira, Ana Lambert, Andressa Mello, Andy Mendes, Apollo, Artur Marasco, Carol Toledo, Gabriela Paiva, Hugo Dutra, Jean Oliveira, Jessie Dutra, João Guimarães, Lavínia Brandão, Laura França, Mai Míccolis, Marcela Victer, Márcio Mello, Michelle Flores, Raquel Rezende, Reinaldo Emerson, Roberta Oliveira, Rona Lima, Sibelle Pezarini, Thaís Oliveira, Thiago Montes, Weslley Loures

DIREÇÃO: Drew Persí

GRUPO: Entreato Produções Artísticas

ESPETÁCULO: NEY E EU - Tributo a Ney Matogrosso

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Musical

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

DURAÇÃO: 90min

DIA: 31/08, às 16h – Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Um tributo que une o teatro, a música e a dança para contar uma história pessoal atravessada pelas músicas de um dos maiores intérpretes da MPB: Ney Matogrosso. O show traz os maiores sucessos do cantor e suas fases da carreira e como essas músicas fazem parte da estória de várias gerações.

TEXTO: Criação coletiva

ELENCO: Hellen Amaral, Knorr, Marcus Amaral, Naara Mazzi, Pedro Farinazzo, Rodrigo Pereira

DIREÇÃO: Ricardo Martins

GRUPO: Marcus Amaral

Oficinas

OFICINA: "Criação de Histórias e Personagens"

MEDIADORA: Carolina Magalhães

CLASSIFICAÇÃO: A partir de 9 anos

DURAÇÃO: 3h

DIA: 16/08, de 14h às 17h, Grimorium Escola de Arte (Av. Barão do Rio Branco 2288 - sala 201)

VALOR: R$30,00

SINOPSE: Uma oficina de criação de personagem e histórias, onde os participantes terão a oportunidade de desenvolverem a criatividade criando suas próprias histórias. Um momento para desafiar o uso da criatividade para criar os próprios mundos e dentro deles pensar em aventureiros que irão viver essa história. Tudo com muito desenho, cores, e imaginação!

VAGAS: 25 participantes

PROPONENTE: Grimorium Escola de Arte

OFICINA: Do Movimento Expressivo à Cena Espetacular

MEDIADORA: Raíssa Garcia

CLASSIFICAÇÃO: a partir de 13 anos

DURAÇÃO: 3 horas

DIA: 16/08, de 9h às 12h, no Teatro Paschoal Carlos Magno (Sala de ensaios)

VALOR: R$30,00

SINOPSE: Do Movimento Expressivo à Cena Espetacular é uma oficina prática de Técnicas de Expressão Corporal que visa aprofundar o conhecimento do corpo e suas potencialidades expressivas — como gesto, postura, olhar e voz — culminando na criação de cenas.

VAGAS: 20 vagas (Para quem já tem experiência nas artes e iniciantes)

PROPONENTE: Cia Fórum

OFICINA: Catharsis

MEDIADOR: Bernardo Lara

CLASSIFICAÇÃO: A partir de 16 anos

DURAÇÃO: 4 horas

DIA: 16 e 17 de agosto, de 14h às 18h, no Teatro Paschoal Carlos Magno (Galeria Ruth de Souza)

VALOR: Gratuito (Mediante inscrição no trailer da APAC)

SINOPSE: A Oficina Catharsis explora a cenografia como meio de provocar emoções, passando da pesquisa à criação prática. destinada a artistas e interessados em artes visuais, oferece ferramentas para desenvolver ambientes narrativos ricos e impactantes.

VAGAS: 16 vagas

PROPONENTE: Associação de Produtores de Artes Cênicas APAC

OFICINA: Roda de Voz, Corpo de Histórias

MEDIADORAS: Lucimar Silvério, Tereza Cristina, Claudilene Christina

CLASSIFICAÇÃO: A partir de 12 anos

DURAÇÃO: 3h, de 09h às 12h

DIA:16/08, no Museu do Crédito Real

VALOR: R$30,00

SINOPSE: Essa oficina se propõe a uma vivência teórico prática sobre a contação de histórias explorando suas potencialidades e o fortalecimento de vínculos. Abordando contos clássicos, africanos e populares essa oficina é um convite para provocar o encantamento e o resgate da ancestralidade.

VAGAS: 25 participantes (Para quem já tem experiência nas artes e iniciantes)

PROPONENTE: Grupo Nzinga de Contadoras de Histórias

OFICINA: Despertando o Palhaço em você

MEDIADOR: Valdir Alves

CLASSIFICAÇÃO: A partir de 14 anos

DURAÇÃO: 8 horas

DIA: 20 e 21/08, de 18h30 às __________, na Escola Municipal Professor Heliyon de Oliveira - CAIC

VALOR: Gratuito

SINOPSE: Através de dinâmicas, jogos e técnicas simples, a oficina ministrada por Valdir Alves (Palhaço Rosquinha) é realizada desde 2018 e, neste ano, será gratuita como contrapartida do projeto de 20 anos do Palhaço Rosquinha no programa cultural Murilo Mendes, edital Murilão 2024

VAGAS: 30

OFICINA: Broadway Experience

MEDIADORES: Andy, Sibelle e Drew

CLASSIFICAÇÃO: A partir de 12 anos

DURAÇÃO: 12 horas

DIA: 30 e 31/08, de 14h às 20h, na Entreato Produções Artísticas

VALOR: R$40,00

SINOPSE: Se você sonha em viver a magia dos palcos e mergulhar no universo encantador dos musicais, essa é a sua chance! A oficina Broadway Experience é um convite para quem deseja dar os primeiros passos no Teatro Musical, explorando suas três principais vertentes: Canto, Dança e Interpretação.

Ao final, haverá entrega de certificados e uma apresentação de conclusão com convidados dos participantes da oficina

VAGAS: 50

PROPONENTE: Entreato Produções

Standy Up

ESPETÁCULO: Esse é o meu show

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Stand Up

CLASSIFICAÇÃO: 16 anos

DURAÇÃO: 60min

DIA: 10/08, às 20h – Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: "ESSE É O MEU SHOW" é um solo de Stand Up Comedy onde o humorista Lelé Papel faz sátiras de situações cotidianas e conta para o público fatos engraçados da sua vida.

TEXTO: Lelé Papel

ELENCO: Lelé Papel

DIREÇÃO: Lelé Papel

GRUPO: Lelé Papel

Teatro para Infância e Juventude

ESPETÁCULO: A Verdadeira Princesa

CATEGORIA: Infantil

GÊNERO: Comédia Musical

CLASSIFICAÇÃO: Livre

DURAÇÃO: 60min

DIA: 02, 09, 16, 23, às 17h – Fórum da Cultura

03, 10, 17, 24, às 11h – Fórum da Cultura

VALOR: R$10,00 (trailer). Não haverá venda de ingressos na Bilheteria do Teatro

SINOPSE: No Reino do Bem Querer nasce uma herdeira que, por ser muito mimada, cresce muito mal educada. Seu comportamento vai mudar ao ler o livro da "Sabedoria das Princesas", transformando-se numa verdadeira princesa.

TEXTO: José Luiz Ribeiro

ELENCO: Bruno Luis, Ester Santiago, Helena Vasconcellos, Jéssica Soares, José Luiz, Laura Coutinho, Lúcio Araújo, Márcia Falabella, Mateus Omar, Rafael Neves e Ygor Garcia.

DIREÇÃO: José Luiz Ribeiro

GRUPO: Centro de Estudos Teatrais - Grupo Divulgação

ESPETÁCULO: Pluft O Fantasminha

CATEGORIA: Infantil

GÊNERO: Infantil

CLASSIFICAÇÃO: Livre

DURAÇÃO: 50 min

DIA: 09/08, às 16h – Praça CEU

17/08, às 16h – Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$ R$10,00 (trailer) sendo, R$15,00 a meia entrada e R$30,00 a inteira, na bilheteria do Teatro (Salvo Praça CEU que possui preço único de venda no trailer e bilheteria)

SINOPSE: Pluft é um fantasminha diferente: ele morre de medo de pessoas. No entanto, sua vida tem uma reviravolta com a chegada de Maribel, uma menina sequestrada pelo temido pirata Perna de Pau, e os dois fazem uma grande amizade na luta contra o vilão.

TEXTO: Adaptação livre do texto de Maria Clara Machado

ELENCO: Aluizio Júnior,Carol Almeida, Lorenna Paola, Helena Duarte, Liliane Borges Culaoni, Maria Teresa Scapim, Renan Sousa,Vinícius Morais, Vitória Marchiori

DIREÇÃO: Aluizio Júnior,

GRUPO: Mis-en-scène

ESPETÁCULO: Chapeuzinho Vermelho

CATEGORIA: Infantil

GÊNERO: Infantil

CLASSIFICAÇÃO: Livre

DURAÇÃO: 50min

DIA: 09/08, às 18h – Teatro da Praça CEU

VALOR: R$10,00 no trailer e na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Chapeuzinho Vermelho sai para visitar sua vovozinha e no caminho encontra um lobo muito atrapalhado. Uma peça que reúne muita animação e boas risadas das crianças.

TEXTO: Adaptação livre de Maria Clara Machado

ELENCO: Aluizio Júnior, Rodrigo Hightower, Helena Duarte, Liliane Borges Culaoni, Vinícius Morais, Duda Diniz

DIREÇÃO: Aluizio Júnior,

GRUPO: Mis-en-scène

ESPETÁCULO: Alice

CATEGORIA: InfantoJuvenil

GÊNERO: InfantoJuvenil

CLASSIFICAÇÃO: Livre

DURAÇÃO: 70min

DIA: 10/08, às 16h, Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Em "Alice", acompanhamos nossa protagonista, agora cidadã de Juiz de Fora, em sua jornada repleta de surpresas. Nesta versão, você encontrará criaturas fantásticas, um chá encantador com café e muito pão de queijo, intercalando essas aventuras com reflexões sobre a vida.

TEXTO: Lewis Carrol, com adaptação livre de Lucas Nunes e Caio Valle

ELENCO: Alana Netto, Antônio Gabriel, Ash Assis, Bea Oliveira, Camilly dos Reis, Eveline Fenda, Glauber Machado, Haru Iris, Isabella Ancântara, Lara Nunes , Laura Ribeiro, Lívia Andrade, Lorena Andrade, Marcela Rigolon, Victor Oliveira, Vitti Silva, Yuli Gabrielle

DIREÇÃO: Lucas Nunes

GRUPO: Cia EITA!

ESPETÁCULO: Novas Mágicas e Velhas Tonteiras

CATEGORIA: Infantil

GÊNERO: Comédia

CLASSIFICAÇÃO: Livre

DURAÇÃO: 50min

DIA:13/08, às 15h, Cine Theatro Central

16/08, às 16h, Teatro Paschoal carlos Magno

VALOR: R$10,00 (trailer) sendo, R$15,00 a meia entrada e R$30,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Depois de 8 anos de sucesso do espetáculo MÁGICAS E TONTEIRAS, o Palhaço Rosquinha apresenta NOVAS MÁGICAS E VELHAS TONTEIRAS, que vem com números impactantes, inovando em mágicas de grande porte, fazendo até uma criança da plateia levitar. Um espetáculo divertido e ainda mais mágico.

TEXTO: Valdir Alves

ELENCO: Valdir Alves

DIREÇÃO: Valdir Alves

GRUPO: PALHAÇO ROSQUINHA/CIA PÉDEPALHAÇO

ESPETÁCULO: Dois idiotas sentados cada qual no seu smartphone

CATEGORIA: InfantoJuvenil

GÊNERO: Comédia

CLASSIFICAÇÃO:

DURAÇÃO: Livre

DIA: 23/08, às 16h – Teatro Solar

VALOR: R$10,00 (trailer) sendo, R$15,00 a meia entrada e R$30,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Inspirado na obra de Ruth Rocha, o espetáculo mostra o encontro de Mandão e Teimosinho, dois matutos viciados em celular, que brigam e vivem situações patéticas, muito semelhantes à realidade da vida moderna. Um espetáculo divertido e reflexivo para crianças, adolescentes e também adultos.

TEXTO: Adelino Benedito e Valdir Alves

ELENCO: Adelino Benedito e Valdir Alves

DIREÇÃO: Adelino Benedito e Valdir Alves

GRUPO: CIA PEDEPALHAÇO/INSTITUTO BINÉ

ESPETÁCULO: O Mistério do Teatro Voador

CATEGORIA: Infantil

GÊNERO: Comédia

CLASSIFICAÇÃO: Livre

DURAÇÃO: 40min

DIA: 23/08, às 16h – Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Em meio às ruínas de um antigo teatro na floresta, um caçador de tesouros busca relíquias esquecidas. O que ele não espera é encontrar o fantasma de um aviador sonhador, que anos atrás caiu de balão e transformou o teatro em sua morada mágica.

TEXTO: Bruno Quiossa

ELENCO: Bruno Quiossa e Felipe Moratori

DIREÇÃO: Bruno Quiossa e Felipe Moratori

GRUPO: Sala de Giz

ESPETÁCULO: A Bruxinha que era Boa

CATEGORIA: Infantil

GÊNERO: Infantil

CLASSIFICAÇÃO: Livre

DURAÇÃO: 40min

DIA: 24/08, às 16h – Teatro Solar

VALOR: R$10,00 (trailer) sendo, R$15,00 a meia entrada e R$30,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: A bruxinha que era boa é a fantástica história de uma bruxa que não consegue fazer maldades! Bruxinha Ângela sofre nas mãos das outras bruxas, e conta com a ajuda de seu amigo Pedrinho para escapar das garras de um terrível bruxo.

TEXTO: Adaptação livre de Maria Clara Machado

ELENCO: Aluizio Júnior, Carol Almeida, Duda Diniz, Helena Duarte, Isaque Culaoni, Liliane Borges Culaoni, Lorenna Paola, Maria Teresa Scapim, Vinícius Morais, Vitória Marchiori

DIREÇÃO: Aluizio Júnior

GRUPO: Mis-en-scène

ESPETÁCULO: A Cigarra e a Formiga

CATEGORIA: Infantil

GÊNERO: Musical

CLASSIFICAÇÃO: Livre

DURAÇÃO: 50 min

DIA: 24/08, às 16h – Teatro Paschoal Carlos Magno

VALOR: R$10,00 (trailer) sendo, R$15,00 a meia entrada e R$30,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Formiguida é uma formiga trabalhadora que sonha em ser artista. Quando conhece a cigarra, que se apresenta como uma grande cantora, acredita ter encontrado alguém que vai ajudá-la a realizar esse sonho. Mas a cigarra tem outros planos.

TEXTO: Arielle Telles e Sandra Almeida

ELENCO: Arielle Telles e Sandra Almeida

DIREÇÃO: Arielle Telles e Sandra Almeida

GRUPO: Cia. Cláudio Ramos

ESPETÁCULO: Luz Ancestral

CATEGORIA: Infantil

GÊNERO: Infantil

CLASSIFICAÇÃO: Livre

DURAÇÃO: 60min

DIA: 30 e 31/08, às 16h , Teatro da Praça Ceu

VALOR: R$10,00 no trailer e na Bilheteria do Teatro

SINOPSE: A protagonista, Bença, tem um conflito com a sua mãe e terá, por conta disso, que enfrentar o seu monstro familiar: o Orgulho. Assim, ela vai para um lugar imaginário e encontra outras pessoas que também enfrentam seus próprios monstros.

TEXTO: Felipe Moratori

ELENCO: Alice Menta, Anna Clara, Anna Menta, Arthur Henrique , Ashiley Alves , Cristian Oliveira, Douglas Duque, Eloá Caldas, Gabi Silva, Haru Íris, Hiago Dias, Isabella Alcantara, Isabele Bernardo, Jhully Lorefice, Jo Erin, Karol Brilhante, Laura Alice, Laura Titoneli, Leunam Braga, Lidiane De Oliveira, Lívia Andrade, Lorena Andrade, Marina Victória, Sarah Duque, Victor Miranda, Vitti Silva

DIREÇÃO: Gabriel Oliveira

GRUPO: CEU

ESPETÁCULO: Assinado, Téo.

CATEGORIA: Infantojuvenil

GÊNERO: Infantil

CLASSIFICAÇÃO: Livre

DURAÇÃO: 70min

DIA: 17/08, às 16h e 19h - Teatro da Praça CEU

VALOR: R$15,00 no trailer e na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Em "Assinado, Téo." a história mostra como as coisas estão mudando no reino de Labris e, com isso, não andam nada bem. Eis que surge Téo, um jovem rapaz vindo diretamente do Brasil. O pequeno tem um diferencial: nascem folhinhas em suas pernas, o tornando especial.

TEXTO: Lucas Nunes

ELENCO: ANALU, DIGO ALVES, GABI SILVA, GABRIEL OLIVEIRA, HAMANDA LAÍSA,

HIAGO DIAS, IMILLY BOIBA, ISABELLA ALCÂNTARA, JADE LUANY, KAROL BRILHANTE, LAURA TITONELLI, LARA NUNES, LÍVIA ANDRADE, THALES ROCHA, VICTOR OLIVEIRA

DIREÇÃO: Lucas Nunes e Gabriel Oliveira

GRUPO: Cia EITA!

Terror

ESPETÁCULO: O Preço da Cura

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Terror

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos

DURAÇÃO: 75min

DIA: 24/08, às 20h – Teatro Solar

VALOR: R$10,00 (trailer) sendo, R$15,00 a meia entrada e R$30,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Decisões têm um preço. Camila tomou uma decisão radical para curar seu marido da doença. Agora, sua irmã sofre com as consequências dessa escolha.

TEXTO: Tiago Nascimento Guarnieri

ELENCO: Ana Paula Betti, Anna Mel Castellan, Humberto Cirne, Nica Silva, Noemi Atalla, Scarlet Machado, Thiago Peixoto

DIREÇÃO: Tiago Nascimento Guarnieri, Bárbara Alves

GRUPO: Contrarregra

Tragicomédia

ESPETÁCULO: Meu amor o que você faria se só te restasse este dia?

CATEGORIA: Adulto

GÊNERO: Tragicomédia

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos

DURAÇÃO: 60min

DIA: 23/08, às 19h – Museu Ferroviário (Sala Multimeios)

VALOR: R$15,00 (trailer) sendo, R$20,00 a meia entrada e R$40,00 a inteira, na bilheteria do Teatro

SINOPSE: Uma comédia provocativa com doses de drama, onde tempo e morte surgem em cenas absurdas e reflexões inesperadas. Em 1 hora, com cronômetro ligado, atores se desdobram em situações que misturam humor, crítica e urgência. Um espetáculo para rir, pensar… e atender a próxima chamada.

TEXTO: Luísa Gonzalez, Miguel Basílio e Phill de Orixalá

ELENCO: Luísa Gonzalez, Miguel Basílio e Phill de Orixalá

DIREÇÃO: Phill de Orixalá

GRUPO: Fact!