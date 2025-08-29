A ONG Ajuda e o Independência Shopping realizam um evento de adoção de pets, neste sábado (30), das 14h às 18h, no Independência Shopping - Piso 03 (em frente à escada rolante), localizado na av. Presidente Itamar Franco, 3600, bairro Cascatinha, Juiz de Fora.

Estarão disponíveis cães e gatos resgatados de situações de vulnerabilidade. Os animais já estão recuperados, saudáveis, castrados e vacinados, prontos para ganhar um novo lar.

Documentos necessários para adoção:

Para passar pela entrevista de doação e garantir que o animal seja adotado com segurança, é necessário levar: CPF e documento de identidade.

Essa é uma oportunidade de mudar a vida de um pet e ganhar um novo melhor amigo.

