A arte generosa de Dnar Rocha, um dos maiores nomes das artes plásticas em Minas Gerais, natural de Tabuleiro, ganha nova forma de presença no cotidiano das pessoas.

Na próxima terça-feira, 23, às 19h, ocorre o lançamento de uma linha exclusiva de produtos estampados com obras do artista, no Centro Cultural Dnar Rocha. O evento é uma iniciativa de Aída Célia de Andrade, viúva do artista, e tem caráter beneficente: 50% de tudo o que for arrecadado será revertido para a Ascomcer – Instituto do Câncer.

Entre os itens disponíveis para venda, estão canecas personalizadas, azulejos decorativos, ímãs de geladeira e ecobags, além do livro “Dnar Rocha: exercício poético em preto e branco”, já lançado, mas também à venda no evento

As peças são únicas, com estampas selecionadas das obras do artista. Segundo Aída, a proposta é unir arte, solidariedade e acessibilidade. “Além de acessíveis, as peças levam arte para dentro da casa das pessoas e ainda ajudam quem precisa de acolhimento ”, afirma a viúva do artista.

Sobre Dnar Rocha

Dnar Rocha (Minas Gerais, 1932 – 2006) foi um artista plástico brasileiro reconhecido por retratar a essência do povo mineiro com uma paleta vibrante e marcante. Morador de Juiz de Fora a partir de 1951, integrou movimentos de arte locais e destacou-se nacionalmente por seu estilo expressivo e identidade regional. Recebeu diversos prêmios ao longo da carreira, incluindo o título de Cidadão Honorário de Juiz de Fora, em 2000.

Suas obras compõem acervos importantes no Brasil e no exterior, incluindo instituições como a Embaixada do Brasil em Washington e a Embaixada do Senegal no Brasil.