O Primeiro Encontro de Produtores Rurais de Juiz de Fora será realizado nesta quarta-feira, 24, no Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), localizado na Rua Tenente Luís de Freitas, 116, Santa Terezinha. A programação é 100% gratuita com o curso prático de queijo minas frescal, ministrado pela professora Denise Sobral do ILCT, informações sobre crédito rural, Serviço de Inspeção Municipal (SIM), e tira-dúvidas sobre Cooperativas e Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF)s.

O evento é promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e terá sua primeira edição dedicada aos produtores de leite, dividida em duas turmas nos períodos da manhã e tarde. As vagas foram totalmente preenchidas e os produtores inscritos e classificados receberam a confirmação do curso.

“Estamos com uma expectativa muito positiva de que este evento será enriquecedor para os produtores de Juiz de Fora. O conhecimento é a base para tornar o trabalho mais eficiente e, no meio rural, não é diferente. Além disso, queremos ampliar ainda mais a oferta de cursos e, durante o evento, anunciaremos algumas novidades. Contamos com a presença de todos os produtores inscritos nesse encontro”, ressaltou a secretária de Desenvolvimento Agrário, Valdeane Dias Cerqueira.

O evento é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), juntamente com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG-MG), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-MG), Embrapa Gado de Leite, em parceria com a Macalé - produtos para laticínios, Vivare - insumos para alimentos, Sinteac, Sicoob Coopemata, e apoio da Mira Inox, Global Food, BR Quality e Alta Genética.

Tags:

Leite