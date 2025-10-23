A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), realiza nesta sexta-feira (24), e sábado (25), o Festival 60+, evento voltado à socialização e à promoção da atividade física entre pessoas com mais de 60 anos. A iniciativa busca incentivar a prática esportiva orientada, fortalecer vínculos sociais e estimular o bem-estar da população idosa por meio da convivência e da troca de experiências.

De acordo com a SEL, a edição 2025 do festival tem como objetivo integrar comunidades, valorizar as diferenças e reforçar valores como respeito, igualdade e ética esportiva. As inscrições foram realizadas pelo site oficial da Prefeitura e encerradas no último dia 17.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta, destacou a importância do evento para o público da terceira idade.

“O Festival 60+ representa muito mais do que um evento esportivo: ele é uma celebração da vitalidade, da convivência e do cuidado com a saúde. O esporte tem um papel fundamental na vida das pessoas idosas, pois estimula o corpo, fortalece a mente e cria laços de amizade que renovam a energia e o bem-estar. O evento reforça o compromisso da Prefeitura de Juiz de Fora em valorizar nossos idosos e incentivar o esporte como instrumento de inclusão, saúde e felicidade”, afirmou.

Programação

Sexta-feira (24)

Academia de Tênis de Mesa de Juiz de Fora – Rua Viscondessa di Cavalcanti, 110, loja 01 – Poço Rico

• 9h – Tênis de Mesa

Fibratech Academia – Ladeira Alexandre Leonel, 221 – São Mateus

• 13h30 – Natação

Sábado (25)

Parque Municipal de Juiz de Fora – Rua do Contorno, 8 – Nova Califórnia

• 8h30 – Cerimônia de Abertura (Ginásio)

• 9h – Buraco, Peteca, Boliche e Vôlei Adaptado (Ginásio)

• 13h – Damas e Xadrez (Salão Social 2)

• 13h – Lancebol (Ginásio)

• 16h30 – Cerimônia de Encerramento (Ginásio)

