Juiz de Fora já tem atração confirmada para um dos eventos mais aguardados do ano. O cantor João Gomes se apresenta na cidade no sábado, 18 de abril, durante a festa São João de Fora, considerada o maior São João fora de época da região. A programação da noite inclui ainda shows da banda Falamansa e da dupla juiz-forana Leonardo de Freitas & Fabiano.

As vendas de ingressos começam nesta segunda-feira (9), ao meio-dia. O local do evento ainda será divulgado pela organização.

O São João de Fora aposta em uma mistura de forró, piseiro e música nordestina, reunindo artistas de destaque nacional e regional em uma única noite. A classificação indicativa do evento é 18 anos.

A realização é da Front Produções, em parceria com Fernando Cunha, e mais informações serão divulgadas nos perfis oficiais dos organizadores nas redes sociais.

Tags:

Agenda | João | juiz de fora | São