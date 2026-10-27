O clima de Carnaval já começa a tomar conta de Juiz de Fora! Nesta quarta-feira (28), às 19h, o Mercado Municipal será palco de um encontro especial com as candidatas e os candidatos à Corte do Carnaval de Juiz de Fora 2027.

Durante o evento, será realizado o sorteio que definirá a ordem de apresentação dos concorrentes no concurso, que acontece no dia 7 de novembro. A atividade será aberta ao público, que poderá acompanhar de perto mais uma etapa da preparação para a escolha dos representantes da folia juiz-forana.

O encontro é uma oportunidade de prestigiar os candidatos e entrar no clima de uma das festas mais tradicionais da cultura popular da cidade.





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