Ibitipoca recebe neste sábado (31) a 14ª edição do Halloween Alquimia. A festa será realizada a partir das 22h, na Taberna Pachamama, e promete reunir o público em uma noite temática com música e concurso de fantasias.
A programação terá apresentações de Tech Jazz e o tradicional concurso de fantasias, que deve movimentar a noite com produções criativas e originais. Os participantes são convidados a entrar no clima do Halloween, seja com caracterizações elaboradas ou opções mais simples.
Realizado há 14 edições, o Halloween Alquimia já se tornou uma tradição na região. O evento acontece na Taberna Pachamama, em Ibitipoca, com início previsto para as 22h.
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