A quadra da Mocidade Alegre, no bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora, recebe nesta sexta-feira (20), a partir das 13h, a Grande Feijoada da escola de samba. O evento terá música, gastronomia e a participação de atrações do samba e do pagode, além da apresentação da Bateria da Furiosa.

A programação contará com Sandra Portela, Grupo Virtude, Brendon B. e Thoddynho. A bateria da escola também promete animar o público durante a festa, que integra as atividades de preparação para o Carnaval 2027.

Os ingressos custam R$ 30 e dão direito à feijoada. A proposta é reunir integrantes da comunidade, sambistas e moradores da cidade em uma tarde de confraternização e música.

A Grande Feijoada será realizada na quadra da Mocidade Alegre, localizada na Rua Heitor Soares de Almeida, número 7, no bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora.

FOTO: Redes Sociais - Reprodução

Tags:

Mocidade | Mocidade Alegre