O primeiro passo ? verificar cuidadosamente na caixa de SPAM (lixo eletr?nico), se n?o encontrar a mensagem entre em contato com o organizador e pe?a para reenviar o convite/sorteio e conferir se seu e-mail foi cadastrado corretamente. Se ainda assim n?o o receber, aguarde uma hora e repita o procedimento e se n?o chegar sugerimos que tente usar outro endere?o de e-mail (o organizador deve alter?-lo) pois o seu servidor pode estar recusando nossas mensagens. Se ? o organizador quem n?o recebe o convite entre em contato conosco. ? recomendado pra ambos os casos configurar o anti-spam do seu provedor como mostra o item anterior.

DICA: Para facilitar, utilize a busca do seu email quando estiver procurando pela mensagem e procure por "Amigo Oculto". No caso do sorteio, o participante pode consultar seu amigo oculto diretamente em nosso site, no link Quem ? meu amigo oculto?